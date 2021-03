Zlatan Ibrahimovic ha concluso in maniera brillante la sua esperienza all'edizione 2021 del Festival di Sanremo. Lo svedese ha chiuso una settimana piena zeppa di impegni e adesso si è rimesso nuovamente al lavoro per recuperare dall'infortunio. Lo scorso 28 febbraio, in occasione del match vinto dal Milan contro la Roma all'Olimpico, l'attaccante svedese aveva rimediato una lesione all'adduttore e per questo tipo di infortuni i tempi di recupero vanno dai 15 ai 20 giorni. Dopo aver saltato le sfide di campionato contro Udinese e Verona, Ibra non è stato convocato per la gara valida per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Manchester United.

Tutto come previsto da programma. Inizialmente si sperava di poterlo rivedere in campo contro la Fiorentina nel match di domenica 21 marzo. Ma in realtà, per evitare qualunque tipo di problema, è possibile che il giocatore possa anche tornare direttamente a disposizione di Pioli dopo la sosta dovuta per via degli impegni delle Nazionali. Secondo Sky Sport infatti, il giocatore sarà regolarmente in campo contro la Sampdoria il prossimo 3 aprile per la 29a giornata di Serie A.

La data del rientro di Ibrahimovic

Ibrahimovic non ci sarà dunque contro il Manchester United, né all'andata e a questo punto neanche al ritorno. Il suo processo di recupero sta proseguendo senza problemi ma probabilmente lo rivedremo dopo la sosta. Ci sarà sicuramente contro la Sampdoria proprio per non forzare troppo la sua condizione fisica ed averlo al meglio nella fase cruciale della stagione. Certo, non è detto che lo svedese possa tentare un recupero lampo per giocare già contro la Fiorentina.

Inizialmente infatti, la data del rientro era stata fissata proprio tra il 18 e il 21 marzo, ovvero prima della sosta per le Nazionali. Ma dato che la pausa del campionato sarebbe poi ormai alle porte, lo staff medico rossonero potrebbe anche optare per far rientrare il giocatore direttamente contro i blucerchiati il 3 aprile alle ore 12:30. Ovviamente i tifosi del Milan sperano che possa addirittura recuperare per il match di ritorno contro il Manchester. Ma vederlo in campo tra 7 giorni esatti sembra essere davvero un azzardo.