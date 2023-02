Il Real Madrid vince per la terza volta il Mondiale per Club, Al Hilal battuto 5-3 in finale Battendo per 5-3 l’Al Hilal, il Real Madrid ha vinto per la terza volta il Mondiale per Club. Doppietta di Vinicius, Valverde e Vietto. Carlo Ancelotti vince il secondo titolo stagionale, il venticinquesimo da allenatore.

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid ha vinto anche il Mondiale per Club. La squadra guidata da Carlo Ancelotti in Marocco nella finalissima ha battuto per 5-3 l'Al Hilal, che ha disputato un torneo straordinario. Doppiette per Vinicius e Valverde, e gol di Benzema, che come al solito timbra il cartellino in una finale importante.

Una partita che sembrava avere un finale scontatissimo, ma che è stata molto combattuta. I blancos hanno recuperato anche Benzema e Carvajal, rispetto alla semifinale con l'Al-Ahly, ma non il portiere Courtois. 4-3-3 per i campioni d'Europa ma pure per la squadra guidata da Ramon Diaz, che resiste fino al 13′ quando Vinicius sblocca il risultato. Cinque minuti dopo raddoppia Valverde. La partita pare finita, ma l'Al Hilal dimezza lo svantaggio con un gol di Marega. E così all'intervallo le squadre tornano negli spogliatoi sul 2-1.

Vinicius ha realizzato una doppietta nella finale del Mondiale per Club.

Nella ripresa il Real accelera e si riporta avanti di due gol grazie al solito centro di Benzema, che a livello di club si conferma un centravanti pigliatutto, e a Valverde che serve il poker e al 58′ fissa il punteggio sul 4-1, la partita sembra finita. Ma la squadra saudita ha carattere da vendere e prova a riaprire l'incontro con un gol di Luciano Vietto.

Ancora Vinicius però segna, 5-2, la doppietta del brasiliano chiude a doppia mandata la finale. Ma l'argentino Vietto non è da meno e realizza un altro gol. Tre calciatori hanno realizzato una doppietta nella finale del Mondiale per Club 2022.

Carlo Ancelotti abbraccia Ramon Diaz prima della finale del Mondiale per Club.

Vince il Real, applausi veri pure per l'Al Hilal che chiude al secondo posto dopo aver battuto il Flamengo e disputato una grande finale. Carlo Ancelotti amplia la sua già immensa bacheca. Il tecnico emiliano, che da calciatore ha vinto 14 trofei, con il successo al Mondiale per Club (il terzo dopo quelli del 2007 e del 2014) sale a quota 25 trofei in carriera. Un numero impressionante. Ha vinto titoli con squadre dei cinque principali campionati, e detiene soprattutto il record di Champions League vinte.