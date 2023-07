Il Real Madrid ingaggia un calciatore di 13 anni ma nessuno crede alla sua età: “Vergogna” Il moderatore di un account che segue il settore giovanile è stato costretto a bloccare alcuni utenti e a nasconderne i messaggi per la gravità delle offese fatte a Iker Diepa, il difensore che giocherà nella Infantil A. “Come fa ad avere la barba un bambino nato con il gol di Iniesta?”.

La foto condivisa dal Real Madrid che ha scatenato i commenti degli utenti.

Iker Diepa è nato nel 2010, in quell'anno la Spagna batteva l'Olanda e vinceva la Coppa del Mondo in Sudafrica. Il ragazzino oggi ha 13 anni e il Real Madrid lo ha acquistato dal Las Palmas per inserirlo nel settore giovanile (la Fabrica). Farà parte dell'Infantil A (Under 14) dove proverà a farsi largo come difensore centrale ma nessuno crede che sia quella davvero la sua età.

Il motivo? Stazza, fisionomia, il fatto che abbia già barba e baffi molto evidenti hanno sorpreso e spinto molti utenti che seguono i blancos a fare ironia. Alcune battute sul suo aspetto fisico sono state così pesanti che il moderatore dell'account social è stato costretto a frenare quell'ondata di commenti negativi e fuori luogo. "Il tuo commento è vergognoso, non hai alcuna idea di quello che stai dicendo" è la replica condivisa sui social.

Tutto è iniziato quando un profilo che segue l'attività del vivaio delle merengues ha condiviso il tweet che presentava il giovane, nuovo acquisto. "Ufficiale: Iker Diepa (2010), difensore centrale del Las Palmas, si unisce al Real Madrid. Giocherà nell'Infantil A (Under 14) la prossima stagione". Quel messaggio è divenuto virale con oltre 11 milioni di visualizzazioni e quasi 4k di reazioni per quanto generato in poco tempo.

Facile, facile immaginare quali siano state le sfumature e gli accenti utilizzati a corredo di quell'immagine. "No, questo ragazzo è nato lo stesso anno in cui Tshabalala ha segnato il primo gol (storico per il Sudafrica ai Mondiali contro il Messico, ndr), mi sento vecchio", ha scritto un utente trovando eco in altre riflessioni abbastanza simili: "Come fa ad avere la barba un bambino nato con il gol di Iniesta?" e ancora "Il ragazzo non ha visto la Spagna diventare campione del mondo. Si chiama Iker come Casillas".

Diepa indossa la divisa dei Salesiani di Las Palmas.

La pletora delle opinioni e dei sospetti sollevati sulla veridicità della carta d'identità di Diepa ha preso il sopravvento: "Ha 13 anni e ha i baffi e a me non viene neanche un pelo sul petto per caso" è stato uno dei commenti più gettonati oltre a "nel 2010 ha rinnovato la patente" oppure "Ha 13 anni ma di contributi pagati" o ancora "ne dimostra 30, c'è qualcosa che non va" e "è come giocare durante la ricreazione con il ragazzo che è stato bocciato 6 volte".

Diepa non è stato l'unico annuncio del settore giovanile. Il Real Madrid ha ufficializzato anche l'arrivo di Asier Sánchez, arrivato dal Getafe e che gioca anche lui nel ruolo di centrale difensivo. Ma su di lui è calato solo silenzio.