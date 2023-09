Il Real Madrid ha un nuovo schema sugli angoli: Modric e Alaba confondono tutti, è un vero rebus Il Real Madrid nel corso della gara vinta contro l’Union Berlin ha messo in mostra un nuovo schema sugli angoli: i protagonisti sono Modric e Alaba, che sono stati in grado di confondere tutti: dagli avversari ai tifosi. Un vero rebus questa nuova idea per i tiri dalla bandierina.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid ha aperto la sua campagna nella Champions League 2023-2024 con una vittoria per 1-0 in casa contro l'Union Berlin di Bonucci. Il gol in extremis di Jude Bellingham ha permesso alla squadra di Carlo Ancelotti di portare a casa i 3 punti dopo un assedio che ha visto nel tabellino finale ben 32 conclusioni dei Merengues.

Gli spagnoli sono nello stesso girone del Napoli e proprio con i partenopei si dividono la vetta del gruppo C dopo che gli azzurri hanno vinto in casa del Braga per 2-1 grazie all'autogol di Sikou Niakate all'88'.

C'è una situazione di gioco, però, che ha stupito più della rete di Bellingham e più della vittoria del Real sull'Union: si tratta del nuovo schema sui calci d'angolo dei Blancos che ha sorpreso tifosi e osservatori.

Sul punteggio sullo 0-0, ad un certo punto la squadra spagnola ha portato nei pressi della bandierina Luka Modric e David Alaba per battere il calcio da fermo. Il numero 10 è più dietro, quasi appoggiato ai tabelloni pubblicitari, mentre il difensore austriaco si ferma nei pressi della linea di fondo.

Nonostante il Pallone d'Oro del 2018 abbia crossato in maniera normale, in tanti si sono posti interrogativi su questa nuova idea da parte del Real. Perché Ancelotti ha deciso di piazzarli così? Le risposte, in realtà, sono diverse.

La prima potrebbe essere quella di portare un giocatore in più sulla linea dell'area, e quindi averne uno meno all'interno, oppure creare la superiorità numerica in assenza di un secondo calciatore pronto ad accorciare per evitare lo scambio. Queste sono le più banali, ma potrebbe anche essere semplicemente un diversivo per mettere un dubbio agli avversari. Nulla di impossibile e tutto assolutamente legittimo.

Il Real Madrid, come tutte le altre squadre top d'Europa, lavora tanto sulle palle inattive e sarà interessante capire se proveranno qualcosa di simile durante le prossime partite.