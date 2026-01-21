Il Qarabag fa una rimonta epica e vede i playoff di Champions League: e inguaia anche il Napoli

Cosa ha fatto il Qarabag! O meglio, cosa sta facendo il Qarabag, che dopo il successo per 3-2 con l'Eintracht Francoforte è veramente a un passo dalla storica qualificazione ai playoff di Champions League. La matematica non c'è, ma le possibilità sono davvero tantissime. In Azerbaigian la squadra di casa ha battuto con una rimonta clamorosa l'Eintracht, che perdendo invece è matematicamente eliminato. Il successo del Qarabag non è una buona notizia nemmeno per il Napoli, ora davvero sul filo.

Qarabag-Eintracht 3-2

Una partita cardine per il destino di una mezza dozzina di squadre, cioè tutte quelle che sono a cavallo del ventiquattresimo posto, l'ultimo per i playoff. Il primo tempo parte con il botto, due gol subito, uno per parte. Camilo Duran timbra al 4′, Can Uzun pareggia al 10′. Resta tutto così fino a dodici minuti dal termine quando l'Eintracht passa su rigore con Chaibi, appena entrato che tocca il primo pallone insaccando, 1-2. Le due squadre in quel momento hanno entrambe 7 punti.

Ma il Qarabag non molla e pareggia subito con Duran (all'80'), prima di vincere all'ultimo secondo, e cioè al 94′ quando realizza il gol del 3-2 Mustafazede. Esplode la festa. La qualificazione è a un passo. I calciatori quando l'arbitro chiude ufficialmente la partita si commuovono, lacrime vere, lacrime di gioia che rendono bene la portata dell'impresa.

Leggi anche Che cosa succede al Napoli in classifica se pareggia o perde con il Copenaghen in Champions League

La classifica del Qarabag in Champions League

La squadra di Baku trovando il terzo successo di questa Champions sale a quota 10 e si mette quasi al sicuro. La certezza della qualificazione non ci può essere, mancando ancora un turno e una valanga di partite, ma l'impresa è vicinissima. L'ultima partita del Qarabag sarà con il Liverpool, ma in teoria anche perdendo 10 punti potrebbero bastare e avanzare. Ci sono una sfilza di squadre con 8 punti, incluso il Napoli per il quale il successo degli azeri è una mazzata tremenda.