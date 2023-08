Il pullman della Juve tampona auto della polizia: giocatori e staff allo stadio con bus sostitutivi Tamponamento tra il pullman che portava la Juventus allo stadio di Udine e l’auto della polizia della scorta. Nessuna conseguenza e nessun ritardo rilevante: giocatori trasferiti su due bus sostitutivi.

A cura di Vito Lamorte

Se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi della Juventus stanno facendo tutti gli scongiuri del mondo in questo momento. Prima della gara d'esordio nel campionato di Serie A 2023-2024 in casa dell‘Udinese, il pullman che trasportava gli uomini di Massimiliano Allegri verso la Dacia Arena ha tamponato la macchina della Polizia che stava scortando la squadra bianconera. Un imprevisto piuttosto singolare, ma non ha comportato ulteriori difficoltà: i giocatori e lo staff sono stati trasferiti allo stadio con due bus sostitutivi.

Non ci saranno ritardi o slittamenti sull’orario d’inizio della partita, previsto per le 20:45.

A riportare la notizia è Sky Sport 24.

La prima Juventus della stagione non si è discostata molto da quella della passata annata: difesa tutta brasiliana davanti a Szczesny con Danilo, Bremer e Alex Sandro; sulle fasce i due nuovi Weah e Cambiaso mentre in mezzo al campo Miretti, Locatelli e Rabiot. Davanti la coppia Vlahovic e Chiesa.

Prima del fischio d'inizio ha parlato ai microfoni di DAZN Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus: "La Juventus mi ha accolto benissimo, ho feeling con tutti, sono molto contento. Dobbiamo essere molto attenti adesso, dobbiamo sistemare un po’ di cose, ma in linea generale siamo soddisfatti della squadra, pensiamo che possiamo fare cose buone”.

Nelle ultime ore hanno fatto parecchi rumore le parole di Carnevali del Sassuolo sull'operazione Berardi, che in questo momento sembra sfumata, e il caso Kean, sul quale sono uscite indiscrezioni che sarebbe stato messo fuori rosa ma la società bianconera ha smentito tutto: “Non commento l’operato di altri club, ma con il mister parliamo magari di quali giocatori è meglio mandare in altre squadre per fargli fare esperienza. Kean è uno dei nostri 5 attaccanti, siamo molto contenti di averlo. Vlahovic? Ripeto, non parlo di mercato, ma siamo soddisfatti della squadra che abbiamo".