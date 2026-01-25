Il pullman della Cremonese se ne va, Audero resta a piedi: l’incredibile disavventura del portiere

Tutto è successo perché l’estremo difensore italo-indonesiano (suo padre è nato nel Paese asiatico) s’è intrattenuto nella mixed-zone con alcuni giornalisti. Il Sassuolo gli ha messo a disposizione un’auto per rientrare a Cremona.

Che beffa per Emil Audero. Oltre alla sconfitta con il Sassuolo, a Reggio Emilia s'è trovato anche in una situazione spiacevole: la Cremonese è andata via dal Mapei Stadium lasciando a piedi il suo portiere. Possibile si siano dimenticati di lui? Sì… tutto è successo perché l'estremo difensore italo-indonesiano (suo padre è nato nel Paese asiatico) s'è intrattenuto nella mixed-zone con alcuni giornalisti indonesiani. I reporter erano lì apposta per lui e per un altro calciatore, Jay Idzes del Sassuolo. Foto, domande di rito, saluti e quattro chiacchiere però gli sono state fatali… il pullman dei grigriorossi è partito dallo stadio senza Audero. Quando si è reso conto di quella situazione imbarazzante, l'unica cosa che ha potuto fare è stato rimediare un passaggio al volo. Gli ha dato una mano il Sassuolo che prima ha contattato la società lombarda poi s'è messo a disposizione per reperire una vettura di fortuna affinché Audero potesse fare rientro a Cremona.

La domenica "da dimenticare" di Audero al Mapei Stadium

Una "domenica da dimenticare". È così che Audero ha definito la sfida persa contro il Sassuolo in trasferta. Una giornata da cancellare anche per quanto accaduto in campo: la sconfitta della Cremonese a Reggio Emilia è stata provocata anche da un mezzo pasticcio compiuto proprio dall'estremo difensore in respinta su Laurienté: la ribattuta un po' maldestra ha permesso a Fadera di metterla dentro, regalando il successo ai neroverdi di Grosso. E da allora la squadra di Nicola non ha avuto la forza di riacciuffare il risultato.

(in aggiornamento)