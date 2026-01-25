Serie A
Al Sassuolo basta un gol di Fadera, Cremonese battuta 1-0: Grosso vola al 10° posto

Un gol di Fadera nei primi minuti ha deciso il lunch match del 22° turno di Serie A tra Sassuolo e Cremonese: la squadra di Grosso vola al 10° posto in classifica, continua il momento di difficoltà dei grigiorossi di Nicola.
A cura di Vito Lamorte
Il Sassuolo torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive e si sbarazza della Cremonese grazie ad un gol di Fadera nei primi minuti del lunch match del 22° turno di Serie A.

La squadra di Fabio Grosso nelle ultime sette partite non aveva mai vinto e al Mapei Stadium aveva proprio questo obiettivo contro i grigiorossi di Davide Nicola: riassaporare i 3 punti. Continua il periodo negativo per la Cremo (4 sconfitte e due pari nelle ultime sei gare), che non vince dal 7 dicembre (2-0 in casa contro il Lecce).

Il Sassuolo vola al 10° posto, Cremonese battuta: decide Fadera

Il gol che ha deciso il match è stato segnato dopo 3 giri di orologio da Fadera: recupero palla con Lipani su Grassi e Matic avvia il contropiede, con Laurienté avanza e calcia dal limite. Audero non trattiene e l'esterno neroverde non sbaglia il tap-in per l'1-0 neroverde.

Napoli-Sassuolo 1-0, risultato finale della partita di Serie A: gol vittoria di Lobotka, gli highlights

La Cremo ha reagito e poco dopo la mezz'ora è stato annullato un gol a Vandeputte per il fallo di Bonazzoli su Muharemovic. Nella ripresa il copione è più o meno lo stesso, con il Sassuolo che occupa bene il campo e prova a ripartire mentre la Cremonese cerca spazi per colpire e pareggiare i conti.

I padroni di casa hanno avuto il merito di concretizzare al meglio la prima occasione da gol avuta e di mettere su binari comodi il match, con un piano gara che è stato completamente scompaginato dopo pochi secondi dal fischio d'inizio.

Sassuolo-Cremonese, il tabellino

RETI: 3′ Fadera (S).

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (59′ Thorstvedt), Matic, Koné; Fadera (59′ Berardi), Moro (70′ Pinamonti), Laurienté (70′ Pierini=. In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Berardi, Skjellerup, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Iannoni. Allenatore: Fabio Grosso

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri (46′ Johnsen), Collocolo (22′ Zerbin), Grassi (67′ Floriani Mussolini), Vandeputte, Pezzella Giu.; Bonazzoli, Vardy. In panchina: Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Folino. Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Giuseppe Collu (sezione di Cagliari)

Cremonese
