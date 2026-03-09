Il pugno di Hulk, il calcio di Kaio Korge e i colpi più allucinanti della rissa in Cruzeiro-Atletico MG

Nella folle rissa tra i calciatori di Cruzeiro e Atletico Mineiro scatenati anche Hulk e Kaio Jorge protagonisti di colpi violentissimi.

Il mondo del calcio è sotto shock per quanto accaduto nella partita tra il Cruzeiro e l'Atletico Mineiro. La tremenda e violentissima rissa tra i calciatori delle due squadre brasiliane rappresenta una pagina nerissima. Coinvolti anche volti noti del pallone, come l'esperto Hulk e l'ex Juventus Kaio Jorge: entrambi non si sono tirati indietro nel parapiglia, perdendo la testa. Fortunatamente nessuno ha rimediato gravi conseguenze nonostante pugni e calci, di una ferocia inaudita.

La rissa tra Cruzeiro e Mineiro, Hulk perde la testa a 40 anni

Il dato dei 23 espulsi fotografa nel migliore dei modi quanto accaduto. Sembra assurdo il fatto che calciatori professionisti, molti anche di primo livello e con un passato in Italia e in nazionale abbiano così clamorosamente ceduto alla violenza, lasciandosi coinvolgere in questo bruttissimo spettacolo. Nonostante i suoi 40 anni Hulk, per esempio, è sembrato incontrollabile. L'attaccante del Mineiro, ex di Porto e Zenit, ha deciso di farsi giustizia da solo contro Romero che aveva dato il la al caos colpendo il portiere avversario Everson con un pugno alla testa.

Dopo aver rifilato un cazzotto sulla nuca allo stesso Romero (fortunatamente colpito di striscio), Hulk è stato preso di mira da diversi biancoblu incassando anche un calcio volante dell'argentino Villalba. Subito è partita la vendetta del poderoso centravanti che ha cercato di rifilare un altro cazzotto. Il personale di sicurezza ha dovuto faticare e non poco per trattenere il gigantesco Hulk in preda ad un vero e proprio raptus.

Kaio Jorge scatenato e violento contro tutti

Un altro dei più esagitati è stato il match winner Kaio Jorge che in Italia ricordiamo per la sua esperienza non troppo fortunata alla Juventus, quando un infortunio lo mise di fatto fuori gioco. Nei video circolati in rete con focus sull'attaccante, lo si vede completamente fuori controllo. Dopo aver colpito con un calcio con i tacchetti spianati un avversario in piena pancia, gli ha anche rifilato un altro pericoloso calcio all'altezza della testa quando è caduto a terra.

Non contento Kaio Jorge si è poi scagliato contro il portiere avversario che cercava con la forza di allontanarlo, con un paio di colpi molto duri. Irriconoscibile il ragazzo brasiliano che ora rischia di andare incontro ad una squalifica davvero lunghissima. Le immagini parlano da sole, e sono anche difficili da commentare. Lo sport non c'entra davvero nulla.

La rissa tra Lyanco e Gerson

C'è stata anche una rissa tra ex "italiani" con l'ex difensore del Torino Lyanco e l'ex di Roma e Flamengo Gerson. Il primo è stato uno dei primi ad intervenire con un calcione a tradimento ad un calciatore del Cruzeiro, prima di essere a sua volta oggetto di un violento pugno sullo zigomo. Poi il battibecco animato con Gerson, con l'intervento della polizia a separare le parti.