Il PSG manda in vacanza 7 calciatori per farli riposare in vista dell'Inter: scoppia la polemica Polemica in Francia dopo la scelta del PSG di mandare in vacanza sette giocatori, tra i quali Donnarumma, alla vigilia del match contro il Montpellier. Luis Enrique pensa alla Champions.

A cura di Marco Beltrami

È partito il conto alla rovescia in casa PSG per la finale di Champions League contro l'Inter. I francesi non vogliono correre il rischio di sovraccaricare alcune delle proprie stelle o peggio ancora di incorrere in infortuni, e per questo è stato preso un provvedimento immediato. Sette giocatori di Luis Enrique potranno godere di alcuni giorni di relax, una sorta di mini-vacanza. Una decisione però che ha alimentato anche polemiche in Francia.

Chi sono i giocatori del PSG mandati in vacanza, c'è Donnarumma

In un comunicato dunque il Paris Saint-Germain ha ufficializzato che Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha saranno assenti nella partita di campionato contro il Montpellier in programma sabato 10 maggio. Potranno beneficiare infatti, dopo le ultime fatiche culminate nella semifinale di ritorno contro l'Arsenal, di alcuni giorni di riposo. Ritorno in campo previsto per mercoledì prossimo "in accordo con la dirigenza sportiva e lo staff tecnico".

Polemiche per la decisione del PSG in Francia

D'altronde quella contro il Montpellier è una partita inutile ai fini della classifica della Ligue 1 per un PSG già campione di Francia. Un'occasione quindi per Luis Enrique per fare turnover e concedere riposo ai big sia probabilmente in questa sfida che in quella successiva contro l'Auxerre. Un modo di non correre rischi visto che poi all'orizzonte c'è la finale di Coppa contro il Reims e soprattutto quella di Champions, il 31 maggio, contro l'Inter.

Questa scelta ha alimentato un po' di polemiche in Francia, come si può capire anche dai commenti, al post del PSG. Infatti in tanti si sono lamentati per questo modo di snobbare il campionato. C'è stato anche chi ha fatto riferimento ad un campionato falsato, visto che i Bleus reduci già da due sconfitte rischiano di peggiorare ancora la loro situazione. Questo sebbene Montpellier e Auxerre non abbiano più niente da dire sui rispettivi campionati.

Le differenze con l'Inter

Molto diverso tra l'altro l'approccio di PSG e Inter alla finale di Champions. La squadra francese può permettersi il lusso da questa mini-vacanza, nonché di massicci turnover in campionato, al contrario dei nerazzurri. Questi ultimi infatti faranno certamente ricorso a rotazioni, ma non possono nemmeno esagerare visto che c'è ancora in ballo la lotta per lo Scudetto e la rincorsa al Napoli capolista.