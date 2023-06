Il PSG ha cancellato la festa per il titolo, i pensieri sono tutti per Rico: “Il cuore è pesante” Il tecnico del PSG, Christophe Galtier ha confermato che non vi sarà alcuna festa al Parco dei Principi sabato pomeriggio per festeggiare l’ultimo campionato: “E’ stata una settimana drammatica, ora attendiamo solo notizie positive, Sergio è un combattente”

Il Paris Saint Germain si è già laureato nuovamente campione di Francia, in anticipo rispetto alla fine del campionato e sabato 3 giugno, in occasione della partita al Parco dei Principi contro il Clermont andrà in scena l'ultima apparizione dei ragazzi di Christophe Galtier davanti al proprio pubblico. Ma non ci sarà alcuna festa perché nessuno ha voglia di festeggiare dopo il terribile incidente che ha ridotto in fin di vita Sergio Rico, il 2° portiere della rosa.

Da una settimana la mente è rivolta a scorgere anche la minima notizia positiva riguardante Sergio Rico che dallo scorso weekend versa in gravissime condizioni a seguito di una caduta da cavallo. Un incidente shoccante che ha sconvolto ovviamente tutto il mondo del PSG in particolare e il calcio in generale, con conseguenti ripercussioni anche sulla voglia di festeggiare un titolo tra i più difficili degli ultimi anni, conquistato con merito e fatica.

A confermare ciò che già era presente da una settimana a questa parte, è stato il tecnico del PSG, Christopher Galtier in una intervista pre gara molto toccante, che si è soffermata in profondo sul dramma di Rico e delle ripercussioni che ha avuto all'interno della squadra. "Il nostro medico è in contatto permanente con la famiglia e tutta l'equipe medica che sta lavorando intorno a Sergio. Ma al momento non abbiamo più informazioni. L'unica cosa che ci possiamo assicurare è di avere energia positiva per trasmettere forza a Sergio e sostegno alla sua famiglia, sua madre, i suoi cari".

L'incidente di Rico è arrivato come un fulmine a ciel sereno, poco dopo aver festeggiato l'automatico titolo di campioni di Francia con il PSg a seguito del pareggio con lo Strasburgo. Il portiere spagnolo, originario di Siviglia, aveva deciso di partecipare ad un pellegrinaggio sulla via Camino de Moguer nel villaggio di Almonteña, quando è stato sbalzato violentemente da cavallo e calpestato dall'animale. Condizioni subito definite critiche, trasportato in ospedale, ancora adesso resta in prognosi riservata, in attesa di nuovi bollettini medici.

L’omaggio dei giocatori del Siviglia a Sergio Rico, l’ex ricordato poco prima della finale di Europa League

Sergio Rico era divenuto il vice di Gianluigi Donnarumma a seguito della partenza di Keylor Navas e dopo aver trascorso cinque stagioni nel Siviglia (dal 2014 al 2019), la squadra che in occasione della finale di Europa League lo ha voluto ricordare con una maglietta speciale poco prima del calcio d'inizio. "Non ci sarà alcuna festa" ha ribadito Galtier in vista del match di sabato prossimo, "il cuore di tutti è pesante, perché è stata una settimana incredibilmente dura. Sabato stavamo bevendo champagne e festeggiando il titolo e domenica è successo tutto questo… I giocatori hanno chiesto sempre notizie, ma bisogna avere speranza, essere positivi. Sergio è un ragazzo grande, che sta combattendo". La festa, quella vera, si farà quando anche lui tornerà ad aprire gli occhi e a sorridere alla vita.