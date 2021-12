Il PSG è salvo: evitato il blocco del mercato dopo le indagini sui conti del club Dopo un’attenta analisi è stato stabilito che i conti del Paris Saint Germain sono in ordine. Il Psg ha evitato il blocco di mercato e a gennaio può rinforzarsi.

A cura di Alessio Morra

Dopo un mercato estivo stellare, il Paris Saint Germain potrà continuare a spendere quanto vorrà anche nel prossimo mercato di gennaio, ovviamente se vorrà o avrà la necessità di rinforzare la squadra. La situazione finanziaria del Psg è florida, l'annuncio lo ha dato con un comunicato il club gestito da Nasser Al-Khaleifi, dopo aver ricevuto la relazione della DCNG, la Covisoc francese.

La DCNG (Direzione Nazionale di controllo e gestione) ha valutato la situazione finanziaria del Paris Saint Germain e ha fatto sapere che non è stata presa nessuna sanzione contro il club campione di Francia. Ciò significa che il Psg potrà effettuare, come meglio crederà, operazioni di mercato nella sessione che si aprirà il prossimo gennaio. Questo il comunicato: "Nell'ambito dell'esame della situazione dei club per la stagione sportiva 2021-2022, la Commissione di controllo dei club professionistici ha adottato le seguenti decisioni in applicazione dell'articolo 11 del Regolamento DNCG (…) Nessun provvedimento preso nei confronti del club da parte il DNCG".

La scorsa estate il Paris Saint Germain ha dominato la scena mondiale, e sul mercato l'ha fatta da padrona. Sette acquisti di enorme qualità. Il Psg ha preso soprattutto Leo Messi, che dopo una vita ha lasciato il Barcellona, preso a parametro zero, ma l'argentino ha un ingaggio stellare. Prima di lui erano arrivati invece Gigio Donnarumma, vincitore degli Europei con l'Italia, Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid, l'olandese Georgino Wijnaldum e il difensore marocchino dell'Inter Hakimi, oltre a Danilo Pereira e al giovane terzino Nuno Mendes. Tutti loro sono andati a rinforzare una squadra che aveva già giocatori di livello mondiale come Mbappé o Neymar, oltre a Marco Verratti. E ora con i conti in ordine, il Psg può decidere di rinforzarsi ulteriormente e può cercare di rendere ancora migliore la rosa di Pochettino.