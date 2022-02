Il PSG crolla di schianto, sconfitta inspiegabile col Nantes: rigore imbarazzante di Neymar Il Paris Saint Germain è stato sconfitto 3-1 dal Nantes. Un ko sorprendente. In campo c’erano Mbappé, Messi e Neymar, che ha fallito un rigore nel finale di partita.

A cura di Alessio Morra

Dopo lo splendido successo ottenuto nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, il Paris Saint Germain torna prepotentemente sulla terra e perde in modo inaspettato e netto contro il Nantes, che si è imposto con il punteggio di 3-1. Nel finale di partita Neymar ha fallito malamente un calcio di rigore.

Le scorie del duro match di Champions si potevano anche sentire, la fatica è stata tanta e l'1-0 non dà certezze. Inoltre la Ligue 1 se non è chiusa, poco ci manca. Il Marsiglia, secondo in classifica, è dietro di 13 punti. Ma Pochettino non voleva correre rischi e per questo ha schierato tutti assieme dal primo minuto Messi, Neymar e Mbappé. In porta c'era però Keylor Navas, che non ha vissuto una grande serata come tutta la squadra. Il Nantes, che nelle ultime stagioni si è salvato a fatica ma che quest'anno veleggia nella top five della Ligue 1, parte forte e al 16′ è già avanti due gol, marcatori Randal Kolo Muani e Quentin Merlin. Il Psg il colpo lo sente e non riesce a reagire.

In finale del primo tempo è molto interessante. Mbappé subisce un duro colpo, è in lacrime, sembra pronto a uscire, ma poco dopo rientra e continua e al 45′ si procura un cartellino rosso. L'arbitro infatti espelle Appiah per un fallo da ultimo uomo, ma il VAR gli fa cambiare idea. Lesage torna in campo e dice: ‘No rouge', cioè ‘Non è rosso'. Le polemiche continuano, il Psg si deconcentra e al sesto minuto di recupero va sotto 3-0, rigore trasformato da Blas.

Nel secondo tempo il Psg attacca, cerca l'impresa. Dopo due minuti Neymar riceve da Mbappé e insacca, gol e 3-1. Sarà l'unica rete della partita dei campioni in carica che di fronte si trovano un Lafont ispiratissimo, l'ex portiere della Fiorentina si supera in più di un'occasione. C'è poco da fare per evitare la sconfitta, ma al 91′ il Paris ha la chance di riaprire il match e di rendere meno amara la sconfitta. L'arbitro assegna un rigore, sul dischetto ci va Neymar, in questa strana rotazione. Il brasiliano fa una ricorsa molto particolare, poi quasi si ferma, fa dei passetti, prima di calciare in modo pessimo. Il pallone è lento e prevedibile, Lafont blocca.