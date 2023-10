Il Profeta è tornato, Hernanes riparte ufficialmente dalla Prima Categoria: “Subito in campo!” Hernanes torna a giocare a calcio dopo l’addio annunciato nel maggio 2022: il 38enne centrocampista brasiliano ha ufficializzato l’accordo che lo vedrà esordire subito: “La Federazione ha dato l’ok definitivo”

A cura di Alessio Pediglieri

Hernanes, il Profeta, è tornato. Scenderà in campo quasi con certezza domenica 15 ottobre, riprendendo ufficialmente la propria carriera calcistica interrotta nel maggio 2022 quando annunciò il suo ritiro ufficiale. Ma la passione per il pallone non è mai venuta meno e, tra motivi familiari e la voglia di riprendersi la scena, a 38 anni ha deciso di ripartire.

Giorni fa aveva già anticipato il suo desiderio di poter continuare, restando in Italia. Nel giro di pochissimo tempo, una semplice idea si è concretizzata trasformandosi in una realtà che è divenuta ufficiale: "La trattativa è nata a fine settembre. Abbiamo sistemato un paio di cose a livello burocratico e quindi è arrivato l’ok definitivo da parte della Federazione. Al 99% lo vedremo in campo già domenica".

A parlare è Alberto Delconte, Direttore Sportivo dell’ASD Sale, una piccola realtà piemontese che milita in Prima Categoria che si può fregiare di avere in rosa il centrocampista brasiliano con un glorioso passato in Serie A dove ha vestito le maglie di Inter, Lazio e Juventus. Proprio con i bianconeri ha conquistato anche uno Scudetto, nella stagione 2015-2016. Amato da tutti i tifosi ovunque abbia giocato, Hernanes ha fatto una scelta di vita importantissima, rifiutando di continuare la sua seconda giovinezza calcistica in Brasile, salutando il club della sua infanzia e della sua città natale, il Recife, e sposando la causa dell'ASD Sale.

Ma come è stato possibile che un campione di tale calibro arrivasse a firmare per un club dilettantistico di Prima Categoria? A spiegarlo per bene è ancora il ds Delconte che svela diversi retroscena di una mossa di mercato nata quasi per caso e poi concretizzatasi nel giro di pochissimi giorni. "Il 5 novembre è venuto al nostro centro sportivo per una partitella, un’amichevole tra di noi. Poi è tornato ad agosto, sempre per una sgambata in famiglia" racconta a Seried24.com. "Da alcuni anni conoscevamo già Hernanes, con il tempo abbiamo cercato poi di fortificare il rapporto che è diventato un’amicizia. La trattativa vera e propria è nata a fine settembre".

"Hernanes ha trovato un bell’ambiente, quindi l’idea di farlo venire a Sale. Ha ancora tanta voglia di divertirsi e giocare a calcio" ha spiegato ancora Delconte che poi ha rivelato anche il momento del debutto ufficiale del ‘Profeta': "Vediamo di farlo giocare già da domenica, al 99% sarà in campo". Il campo è il "Denis Bortoletto", dove l'ASD Sale sfiderà il Monferrato, alle 15:00 per il campionato di Prima Categoria.