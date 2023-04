Il presidente dell’Angers arrestato dalla polizia: coinvolto in un’organizzazione criminale Il calcio francese è in subbuglio dopo la notizia dell’arresto del presidente dell’Angers. Saïd Chabane è accusato di riciclaggio di denaro all’interno di un’organizzazione criminale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calcio francese è in subbuglio dopo la notizia dell'arresto del presidente dell'Angers. Il club è praticamente retrocesso in Ligue 1 è ha solo 11 punti con l'ultima vittoria che risale addirittura allo scorso settembre 2022 contro Montpellier. Una squadra praticamente allo sbando che ora deve subire anche lo scotto di questo scandalo. Saïd Chabane, patron del club, mercoledì scorso si era dimesso lasciando il posto al figlio Romain, ma restando l'azionista di maggioranza del club (99%) nonostante le sue dimissioni. Pochi giorni dopo è finito nel mirino della giustizia per abuso finanziario.

Già immischiato in un caso di violenza sessuale, l'ex presidente dell'Angers è stato convocato ieri e poi posto in custodia della polizia. Deve rispondere alle accuse nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla Procura di Bobigny sui capi di "riciclaggio organizzato" e "esercizio illecito di agenti di calciatori". A riferirlo è Le Parisien che precisa inoltre come al centro delle indagini ci siano transazioni finanziarie discutibili così come è da definire bene il ruolo di alcuni procuratori di calciatori durante i trasferimenti effettuati dall'Angers. Ciò che aggrava ulteriormente la questione è il fatto che Chabane sia implicato all'interno di un'organizzazione criminale.

Nello specifico i media francesi parlano di riciclaggio di denaro all'interno di un'organizzazione criminale e di esercizio illecito della professione di procuratore sportivo. Un'indagine che era cominciata a giugno 2022 dopo che lo stesso presidente dell'Angers era stato già coinvolto in un caso di violenza sessuale aggravata, a seguito della presentazione di sette denunce. Nell'ambito di questa vicenda Chabane fu convocato negando i fatti.

L'ennesimo episodio controverso di una situazione travagliata all'interno del club e anche della squadra che solo a marzo scorso aveva visto le dimissioni del proprio allenatore, Bouhazama, per via di alcune frasi sessiste che aveva pronunciato in conferenza stampa. Insomma, una stagione peggiore di certo non ci poteva essere e la retrocessione della squadra con l'arresto del presidente più le dimissioni dell'allenatore nel giro di un mese sono l'epilogo peggiore per società e soprattutto per i propri tifosi…