Il presidente del Trapani aggredito da un tifoso: “Un agguato, trasportato d’urgenza in ospedale”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato aggredito e trasportato successivamente d’urgenza in ospedale: “Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato”.

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è stato vittima di un'aggressione. Il fatto è stato denunciato in una nota dallo stesso club siciliano. Da tempo il clima attorno ad Antonini non è per niente sereno. Una parte della tifoseria contesta il suo operato dopo la retrocessione dalla Serie C alla D da parte del Trapani Calcio a seguito di numerose penalizzazioni ricevute. Ma non è tutto. Nel mezzo anche la vicenda della Trapani Shark di Basket di cui Antonini era proprietario: squadra estromessa lo scorso anno dal campionato e alla quale recentemente la FIP ha revocato l'affiliazione. Antonini sui propri profili social ha sempre portato avanti la sua battaglia per far emergere la verità contestando le penalizzazioni subiti che hanno portato il Trapani Calcio in C e l'estromissione della Trapani Shark. La nota del club sulla vicenda:

"FC Trapani 1905 esprime la propria più ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore ai danni del Presidente Valerio Antonini. Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo. Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del Presidente, ma l’intera comunità granata.Il Presidente Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione. La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo. FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Quanto accaduto rappresenta una linea invalicabile: chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione. Il calcio è la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata".

La nota del Trapani 1905 sull'accaduto.

Di recente il Trapani Calcio ha anche ottenuto l'autorizzazione per giocare le proprie partite casalinghe nel prossimo campionato di Serie D al Velodromo di Palermo dato che non si è ancora risolto il contenzioso sulla gestione dello stadio Provinciale. Insomma, anche per questo motivo, probabilmente, si è arrivati a questo triste e ingiustificabile epilogo con l'aggressione nei confronti del presidente Antonini.

Un giorno fa dal proprio profilo Facebook, nel frattempo, Antonini ha ribadito ulteriormente la sua ferma volontà di far valere le sue ragioni dopo quanto avvenuto nell'ultimo anno. "Se il Bari spera nella B, se Foggia la C, mi considero già riammesso in Serie C. E non lo dico tanto per dire. Per chi ha sempre avuto fiducia in me, sappiate che non si molla di un cm. Ed entro poche settimane saranno chiare tante situazioni messe in campo in questi ultimi mesi". Le condizioni di Antonini saranno ora costantemente monitorate in ospedale mentre gli inquirenti si concentrano sulle indagini in corso per far luce su quanto accaduto.