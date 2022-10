Il portiere sta per rinviare ma in campo partono i fuochi d’artificio: “Solo un idiota poteva farlo” Situazione davvero singolare nel corso della gara della English Football League Trophy tra il Barrow e il Carlisle United: fuochi d’artificio in campo poco dopo il fischio d’inizio.

A cura di Vito Lamorte

Quando si esce di casa per andare allo stadio si spera di assistere ad una bella partita di calcio e che, possibilmente, la propria squadra del cuore vinca. Questo assioma non vale sempre, perché ci sono delle variabili che non si possono calcolare. Un esempio pratico può essere quanto accaduto in occasione della gara della English Football League Trophy, nota come Papa John's Trophy per motivi di sponsorizzazione, tra il Barrow e il Carlisle United. Dopo tre minuti la partita è stata sospesa perché un fuoco d'artificio è stato lanciato in campo ed è esploso mentre il portiere stava per battere un calcio di rinvio.

Il petardo, che un filmato ha mostrato chiaramente, ha mancato di poco il portiere di Carlisle prima di esplodete al centro dell'area di rigore. L'arbitro Seb Stockbridge ha immediatamente fermato il gioco e la sfida è stata sospesa per ben 18 minuti prima di riprendere.

La polizia della Cumbria ha comunicato nelle ore successive di aver fermato l'uomo che aveva lanciato il petardo: "Lavorando a fianco del club, la polizia di Cumbria ha arrestato un uomo in relazione ai fuochi d'artificio esplosi in campo nelle prime fasi della partita".

I giocatori si sono fermati ai bordi del rettangolo subito dopo l'accaduto e hanno atteso che l'Holker Street End, il settore dello stadio da dove è stato lanciato il fuoco d'artificio, fosse stato sgomberato.

Condanna ferma da parte del tecnico del Carlisle, Paul Simpson: "È abbastanza spaventoso quando succede una cosa del genere. Solo un idiota poteva farlo, come abbiamo visto. Secondo me è una cosa molto stupida. Mi ha fatto saltare in area. Normalmente non sono molto preoccupato per i fuochi d'artificio, ma questo mi ha fatto sobbalzare e ho avuto paura per Mick".

Questo episodio ha oscurato la buona prestazione del Barrow, che ha vinto la partita per 2-0 grazie ai gol di Josh Kay e Sam Foley. Nelle ore successive è arrivato un comunicato durissimo: "Il Barrow Association Football Club ha un approccio di tolleranza zero ai comportamenti antisociali, compreso l'uso di articoli pirotecnici, e condanna fermamente questo comportamento. Dopo aver lavorato con la polizia di Barrow, un sospetto è stato identificato e arrestato e di conseguenza sarà bandito a vita dal SO Legal Stadium. Il Barrow Association Football Club sottolinea che non vuole essere associato a queste persone e non sono i benvenuti al SO Legal Stadium".