Il portiere lascia la porta per sedare la rissa e gli avversari segnano: gol surreale in Turchia

Il portiere lascia la porta per sedare una rissa e Boateng segna a porta vuota. L’arbitro convalida tra proteste e caos, rendendo il gol uno degli episodi più incredibili della stagione. Scene surreali dalla Turchia.

Finale surreale in Gaziantep–Eyupspor, match della Super Lig. Con gli ospiti avanti 2-0 grazie alla rete appena segnata da Halil Akbunar, i padroni di casa accorciano in modo rocambolesco: Emmanuel Boateng segna il 2-1 trovando la porta completamente incustodita.

Il caos nasce da una palla persa da Drissa Camara, che da terra sgambetta Robin Yalcin provocando una rissa immediata. Mentre l’Eyupspor riparte in contropiede, Boateng recupera il pallone in modo molto aggressivo e si fionda verso la porta… dove però non c’è nessuno: Marcos Felipe, il portiere avversario, era infatti uscito per cercare di placare i giocatori coinvolti nel parapiglia.

Né l’arbitro né i calciatori ospiti interrompono l’azione, così Boateng arriva indisturbato al tiro e fa gol. Rete convalidata, proteste furiose e finale di partita ai limiti dell’assurdo.

Scintille, rissa e un gol che farà discutere: scene surreali in Turchia

La Super Lig turca regala un finale che ha dell’incredibile. Nella sfida tra Gaziantep ed Eyupspor, conclusa sul risultato di 2-1 per gli ospiti, la rete che ha riaperto momentaneamente il match è destinata a far discutere ancora a lungo. A realizzarla è Emmanuel Boateng, entrato nella ripresa, che approfitta di una porta completamente abbandonata dal portiere avversario.

Il tutto nasce pochi istanti dopo il raddoppio dell’Eyupspor firmato da Halil Akbunar. Drissa Camara perde palla nella metà campo offensiva e, cadendo, sgambetta Robin Yalcin. In un attimo scoppia un acceso parapiglia: volano spintoni e scintille tra diversi giocatori. Marcos Felipe, portiere degli ospiti, abbandona la sua area per correre sul punto dell’incidente nel tentativo di separare i compagni e calmare gli animi.

Ma mentre il caos divampa, l’azione non viene interrotta. L’arbitro lascia correre e il pallone resta giocabile. Boateng, recuperato il controllo della sfera con un intervento al limite, scatta in solitaria verso la porta… completamente vuota. Nessun difensore riesce a fermarlo e, senza opposizione, appoggia in rete un 2-1 tanto surreale quanto regolare, almeno secondo il direttore di gara che convalida senza esitazioni.

Il Gaziantep trova così un gol insperato, mentre l’Eyupspor protesta vibratamente per il mancato stop del gioco. Tra incredulità e tensione, la partita riprende solo dopo diversi minuti. Il risultato finale premia comunque gli ospiti, ma l’immagine del portiere lontano dalla porta mentre l’avversario segna rimarrà tra le più clamorose della stagione turca.