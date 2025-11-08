Il portiere Gino Santilli sorprende compagni e avversari con un gol eccezionale: la storia si ripete

Gino Santilli ha scritto il suo nome nella storia. Questo giovane portiere, infatti, si è guadagnato un posto nella ristretta cerchia di quelli che sono riusciti a segnare un gol durante una partita ufficiale. L’estremo difensore del Cerro Largo ha trovato la via della rete nella partita contro il Liverpool, valida per l’ultima giornata del Torneo di Clausura del campionato uruguaiano.

Il portiere Gino Santilli segna un gol in Uruguay

Come ci è riuscito? Con un rinvio eccezionale. Il punteggio del match era infatti sull’1-0 per la sua squadra, che aveva bisogno di vincere con molti gol di scarto per poter sperare di qualificarsi alla prossima Copa Sudamericana. Sotto un vero e proprio diluvio, l’estremo difensore ha effettuato un classico rinvio lungo per cercare probabilmente di innescare gli attaccanti. Una bordata che si è rivelata beffarda per la squadra avversaria.

L'azione che ha portato al gol l'estremo difensore

Un difensore del Liverpool ha calcolato male il rimbalzo, anche a causa del terreno di gioco bagnato, e non è riuscito a intervenire di testa, beffando così anche il suo portiere. Quest’ultimo, infatti, lontano dai pali, si è fatto scavalcare dal pallone che è finito in porta per la rete del 2-0 in favore del Cerro. Incredulo Santilli, che ha iniziato a correre per il campo ricevendo l’abbraccio di tutti i suoi compagni. Non capita davvero tutti i giorni di entrare nel tabellino dei marcatori.

Al Cerro i gol del portiere non sono una novità

Curioso come questo tipo di episodi non sia proprio una novità per la squadra uruguaiana. In passato, infatti, nel 2022, Washington Aguerre aveva già realizzato una rete simile, segnando direttamente da calcio di punizione nei pressi della propria area. E chissà che Santilli non abbia cercato proprio di emulare il suo predecessore.

Chi è Gino Santilli, la sua carriera iniziata in modo particolare

Santilli Rusconi è un portiere classe 2001 di proprietà del Banfield, dove è cresciuto. Gino Santilli ha debuttato nel campionato argentino nel 2021, in una situazione tutt’altro che normale. Quel giorno il Banfield era decimato dalle assenze, costretto a schierare diversi giovani a causa della quarantena imposta dopo i numerosi casi di coronavirus nel gruppo squadra. Da metà 2023 il portiere argentino difende i pali del Cerro Largo, dove si è conquistato il posto da titolare e ha avuto anche l’occasione di scendere in campo in Copa Sudamericana.