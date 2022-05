Il portiere esulta come un pazzo dopo aver incassato un rigore: finale persa, tifosi sconcertati Nella finale di CAF Confederations Cup è accaduto l’impensabile: il portiere della squadra battuta ha esultato dopo aver subìto un rigore decisivo. Nessuno ci ha capito niente, c’è solo una possibile spiegazione, ma ci vuole molta fantasia…

A cura di Paolo Fiorenza

La finale della CAF Confederation Cup – la seconda coppa continentale per importanza in Africa dopo la Champions League, insomma l'equivalente dell'Europa League – ha avuto una conclusione drammatica, con una scena che ha lasciato molti di stucco. Quante volte è capitato di assistere ad un titolo assegnato ai calci di rigore? Tantissime. E quante volte il portiere che ha incassato un penalty decisivo ha esultato come se avesse vinto? Zero. Tutto questo è andato in scena in Nigeria, teatro del match conclusivo del torneo tra i sudafricani degli Orlando Pirates e i marocchini del Renaissance Berkane.

Gara molto bloccata, che ha visto i tempi regolamentari concludersi sullo 0-0. Poi nei supplementari l'RS Berkane si è portato in vantaggio al 97′ con El Fahli, prima che Lorch pareggiasse al 117′ per i Pirates. Quest'ultimo è tuttavia passato da eroe a colpevole della sconfitta dei sudafricani, visto che è stato l'unico giocatore a sbagliare poi il proprio rigore nella sequenza dei 10 penalty che ha deciso la coppa. Ma è un suo compagno di squadra ad essere finito in tendenza sui social, ovvero il portiere Richard Ofori. E per più di un motivo.

Intanto il 28enne ghanese è stato uno dei tiratori designati degli Orlando Pirates, realizzando il suo rigore, l'ultimo della serie. E tuttavia non è stato in grado di pararne neanche uno, nonostante si fosse preparato a dovere, o almeno lui così pensava. Un'immagine mostra Ofori rileggere gli appunti sui rigoristi avversari scritti su una bottiglia d'acqua, uno stratagemma già usato dall'inglese Pickford nella finale degli Europei contro l'Italia e più recentemente da Samba col Nottingham Forest nei playoff di Championship inglese.

A dispetto di aver studiato gli angoli prediletti di tiro dei giocatori del club marocchino, Ofori non solo non ne ha parato nessuno, ma solo in un caso si è tuffato nella direzione giusta. E qua è successo qualcosa di davvero incredibile, che ha sconcertato tutti. Il portiere si è tuffato alla sua sinistra, ma non è riuscito ad arrivare sul pallone. Poi si è girato, lo ha osservato in fondo alla rete e ha cominciato ad esultare come un pazzo. Di lì a poco la sua squadra avrebbe perso la finale e ad esultare – stavolta in maniera comprensibile – sarebbe stato l'RS Berkane, vincitore della CAF Confederation Cup per 5-4 dopo i calci di rigore.

Ma perché il portiere dei Pirates si è comportato in maniera così illogica? I commenti sotto il video, diventato velocemente virale, esprimono lo sconcerto assoluto per la scena, con tutti i meme possibili ad indicare che capirci qualcosa è impossibile: "Qua manca qualcosa…". Qualcuno prova ad ipotizzare che Ofori pensasse che la palla non fosse entrata, ma dalle immagini si vede chiaramente che osserva la sfera oltre la linea di porta. L'unica possibile spiegazione, abbozzata da qualcun altro, è che quei gesti non siano di esultanza ma di sconforto per aver sfiorato la parata. Diciamo che se voleva mascherare la delusione, ci è riuscito benissimo…