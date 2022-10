Il portiere è certo della presa ma la palla finisce in rete: la papera clamorosa costa la sconfitta Il portiere dello Slovacko, Filip Nguyen, era sicuro di aver bloccato il tiro di Nicolas Pépé ma la palla è carambolata in rete e ha sancito la sconfitta finale nel match di Conference League.

A cura di Vito Lamorte

La sicurezza nei propri mezzi per chi pratica sport ad altissimi livelli è molto importante, ma spesso l'eccesso di sicurezza può portare a situazioni a dir poco catastrofiche. Probabilmente la stessa che ha colpito Filip Nguyen, portiere dell'FC Slovacko, che ha commesso un errore clamoroso nella gara contro il Nizza valida per la terza giornata della Conference League 2022-2023.

Nicolas Pepe, ex Arsenal e obiettivo di mercato del Napoli sfumato dopo una lunga trattativa, aveva ancora segnato un solo gol nelle otto presenze che aveva collezionato con il Nizza e ieri sera ha bissato con una rete che non rimarrà negli almanacchi dell'UEFA: l'attaccante ivoriano ha sfruttato la sua solita giocata a rientrare ‘nel campo' e ha fatto partire la conclusione con il suo piede preferito, il mancino. Non era un tiro pericoloso e per nulla angolato, tanto che molti compagni non lo accompagnano nemmeno con lo sguardo perché erano sicuri che da lì a poco sarebbe iniziata la nuova azione offensiva. Non è andata così.

Nguyen, che sembrava in pieno controllo della situazione, non ha fermato la corsa della conclusione: né con le mani, né con il corpo. La palla è passata tra le sue gambe ed è finita in rete nell'incredulità generale. L'estremo difensore dello Slovacko ha cerca di rimediare lanciandosi all'indietro e provando a evitare che il pallone superasse la linea, ma non c'è stato nulla da fare.

Il portiere è rimasto interdetto per l'accaduto e dopo qualche secondo si è accasciato a terra con la testa tra le mani. Un errore che ha pregiudicato tutta la sua prestazione.

Il Nizza ha vinto per 1-0 il match contro il club ceco e questa vittoria permette ai francesi di prendersi il primo posto del gruppo davanti al Colonia: il Partizan Belgrado è terzo, con 4 punti, e lo Slovacko è l'ultimo con un punto. Nulla è ancora perduto per la squadra ceca, che deve invertire completamente la rotta nelle sfide di ritorno se vuole davvero provare a prendersi uno dei primi due posti del girone D.