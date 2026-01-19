Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell’asciugamano: “Asciugatevi le lacrime”

A volte il calcio regala storie che vanno oltre il risultato e nascono dai dettagli più impensabili. In questa Coppa d’Africa, uno di questi dettagli è diventato simbolo di tensioni, polemiche e rivincite: un semplice asciugamano. Protagonista, suo malgrado, il portiere della Nigeria, Stanley Nwabali, che ha trasformato un episodio controverso in un colpo di ironia che è diventato virale in pochi minuti.

Tutto nasce durante la semifinale tra Nigeria e Marocco. Alle spalle della porta difesa da Nwabali, alcuni membri dello staff e raccattapalle marocchini hanno portato via gli asciugamani del portiere nigeriano, proprio nei momenti più delicati del match. Tre in totale quelli spariti: uno nero e due bianchi.

Un inconveniente tutt’altro che banale, perché ha costretto Nwabali a giocare con i guanti bagnati, tra proteste e sguardi infastiditi. Le immagini hanno rapidamente invaso i social, dove molti tifosi si sono schierati con il portiere delle Super Eagles, trasformando l’episodio in un piccolo caso mediatico.

Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell'asciugamano

Il destino ha aggiunto un ultimo capitolo alla storia. Nella finale della Coppa d’Africa, in cui il Marocco si è arreso al Senegal, sconfitto 1-0 dopo i tempi supplementari, si è verificato lo stesso episodio ma il secondo portiere dei senegalesi è stato protagonista di un vero e proprio duello con i raccattapalle e con due giocatori della selezione di casa per permettere al suo compagno di pulire i guanti.

Dopo il match Nwabali non ha resistito e su Instagram ha pubblicato una storia dal tono beffardo: "Usate i miei asciugamani per asciugarvi le lacrime". Una frase breve, ma carica di significato, che richiama direttamente quanto accaduto in semifinale e pochi minuti prima a Mendy.

Per Nwabali, però, la soddisfazione era già completa: senza scendere in campo si è preso l’ultima risata, dimostrando come anche i dettagli più piccoli possano lasciare un segno indelebile nel racconto di un grande torneo.