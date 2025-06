Il Pescara torna in Serie B dopo 4 anni, Plizzari eroe della serata: Ternana ko ai calci di rigore

video suggerito

Il Pescara torna in Serie B dopo 4 di attesa. Decisivo il successo della squadra di Silvio Baldini ai calci di rigore contro la Ternana che nei tempi regolamentari aveva vinto 1-0.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Pescara torna in Serie B dopo 4 di attesa. Dopo la vittoria nella finale d'andata dei playoff di Serie C per 1-0 degli abruzzesi a Terni e il successo degli umbri questa sera all'Adriatico con lo stesso risultato, sono stati decisivi i calci di rigore per decretare l'ultima squadra ad essere promossa in serie cadetta. Decisivo in tal senso il portiere del Pescara Plizzari che nonostante l'infortunio è stato decisivo con le sue parate anche ai calci di rigore e ha contribuito a far esplodere la festa della squadra allenata da Silvio Baldini.

Una partita a due facce con il primo tempo terminato con il punteggio di 0-0 ma con il Pescara che ha rischiato anche di andare sotto salvato solo da un grandissimo Plizzari. Nella ripresa le due squadre non riescono a siglare il gol che avrebbe sbloccato la partita ma al minuto 62 ecco arrivare la svolta. Il piede a martello di Dagasso viene punito con il cartellino rosso dall'arbitro che così lascia il Pescara in dieci uomini.

A questo punto la Ternana ha davanti la possibilità di tentare il tutto per tutto e infatti riesce a trovare la rete che porta le due squadre ai supplementari. Decisivo il sinistro da fuori area di De Boer che beffa Plizzari. Dopo il 90′ si va ai supplementari e poi ai rigori dove trionfano gli abruzzesi e Plizzari diventa eroe dagli undii metri.

Un momento della sfida all'Adriatico.

I tempi supplementari si sono conclusi con il punteggio di 0-0. Plizzari è stato grande protagonista perché infortunato e ha tentato in tutti i modi di rimanere in piedi. Problema al polpaccio per l'estremo difensore del Pescara che però in maniera eroica è rimasto in campo. La Ternana ha provato in tutti i modi a segnare il gol del vantaggio ma le squadre hanno deciso la sfida ai rigori. Sbagliano Ferrante e Vannucchi poi Casasola per la Ternana e il Pescara con De Marco segna e si porta davanti. A quel punto sbaglia pure Donnarumma per gli umbri e così gli abruzzesi possono festeggiare il ritorno in serie cadetta grazie all'ennesima parata di Plizzari.

Come hanno raggiunto la finale playoff Pescara e Ternana

Il Pescara aveva chiuso la stagione regolare al quarto posto in un girone B in cui a trionfare era stato l'Entella. La cavalcata degli uomini di Silvio Baldini fino alla finale playoff è iniziata con la vittoria contro Pianese poi successivamente il successo nel doppio confronto in casa e in trasferta contro il Catania. Gli abruzzessi hanno poi battuto Vis Pesaro e Cerignola fino alla Ternana. Per gli umbri invece che hanno chiuso la stagione regolare secondi sempre nel girone B, la finale playoff era invece arrivata dopo aver battuto Giana Erminio e Vicenza fino al Pescara.