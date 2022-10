Il papà di Hjulmand impazzisce all’Olimpico per l’espulsione in Roma-Lecce: gestacci ai tifosi Hjulmand viene espulso durante Roma-Lecce e in tribuna il padre del giocatore impazzisce. Ripreso da un tifoso, l’uomo fa un gestaccio rivolto ai tifosi romanisti presenti sulle tribune dell’Olimpico.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Lecce di Baroni è uscito a testa altissima dall'Olimpico di Roma dopo la sconfitta di ieri contro la squadra di Mourinho. Il 2-1 rifilato dai giallorossi ai salentini è arrivato al termine di un'autentica battaglia giocata dagli ospiti costretti a giocare in dieci praticamente per buona parte della partita. Già, perché un duro intervento di Hjulmand a centrocampo su Belotti è costato il rosso al capitano del Lecce.

Quest'ultimo è entrato in scivolata e in ritardo sul centravanti della Roma colpendolo con il piede a martello poco sotto il ginocchio. L'arbitro Prontera inizialmente aveva lasciato correre prima di essere richiamato dal VAR al monitor a rivedere l'azione. A quel punto la decisione da parte del direttore di gara di estrarre il cartellino rosso al giocatore del Lecce che ha lasciato la sua squadra in dieci.

Il fallo di Hjulmand su Belotti che è costato il rosso al capitano del Lecce.

Ovviamente, come accade spesso in questi casi, la decisione dell'arbitro di espellere un giocatore è stata accolta con un boato da parte di tutto l'Olimpico convinto che da lì in poi la Roma avrebbe potuto avere vita facile per portarsi a casa la partita. Sugli spalti nel frattempo, un tifoso della Roma ha pubblicato sui social un video particolare in cui si vedono di spalle due persone, un uomo e una donna, seduti sulle tribune dell'Olimpico. Entrambi indossavano la maglia di Hjulmand. "Sono i genitori di Hjulmand e non l'hanno presa benissimo" scrive a corredo del video diventato virale sui social. In particolare le immagini mostrano il papà letteralmente impazzito con i tifosi in tribuna mentre fa gestacci con le mani.

Il papà di Hjulmand a un certo punto sembra perdere letteralmente la pazienza. Qualcosa lo fa scattare dal sediolino sul quale era seduto. L'uomo fa un ultimo sorso di birra dal bicchiere che aveva tra le mani, lo posa, e si alza in piedi. Uno scatto d'ira che coglie tutti i presenti di sorpresa. Il padre del giocatore del Lecce fa un gestaccio molto chiaro mostrando il dito medio a più riprese. In quel momento il tifoso della Roma presente alle sue spalle, riesce a riprenderlo mostrando tutta la scena.

La furia dell'uomo si placa solo una volta che la moglie, madre di Hjulmand, seduta la suo fianco con la maglia di casa del Lecce, lo richiama all'ordine e lo tira dai pantaloni per chiedergli si smettere. Solo a quel punto l'uomo si rende conto di essere andato oltre e torna a sedersi. Probabile che l'esplosione di gioia dell'Olimpico al cartellino rosso mostrato dall'arbitro ad Hjulmand abbia fatto infuriare l'uomo, magari anche lui contrariato da quella decisione: ha così pensato bene di sfidare tutto l'Olimpico.