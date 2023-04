Il panico del giocatore del West Ham inseguito da un cane: gli altri ridono, per lui è un incubo L’ivoriano Maxwell Cornet ha visto la sua peggior paura tramutarsi in realtà: tremenda Pasquetta per il giocatore del West Ham, inseguito da un grosso cane nero.

A cura di Paolo Fiorenza

Solo chi ha paura dei cani può capire cosa ha provato Maxwell Cornet ieri, mentre un cane nero di grossa taglia lo inseguiva nel parcheggio della sede del West Ham a Londra. Il tutto mentre i suoi compagni sghignazzavano allegramente alle sue spalle. La vicenda si è svolta a margine dell'allenamento dopo Pasqua, festività passata con ottimo umore dalla squadra di Moyes, vincitrice sabato scorso per 1-0 nel derby contro il Fulham.

La classifica resta difficile, con la zona retrocessione distante soli tre punti e il prossimo turno decisamente proibitivo contro la capolista Arsenal, ma intanto tra due giorni gli Hammers saranno impegnati nei quarti di Conference League in casa del Gent in Belgio. Lunedì la squadra si è ritrovata al centro d'allenamento di Rush Green e il portiere Alphonse Areola aveva con sé il suo cane: una situazione assolutamente tranquilla, che si è trasformata improvvisamente in un incubo per Cornet.

L'esterno sinistro ivoriano si teneva a debita distanza dai compagni nel parcheggio proprio per la presenza del cane, da lui evidentemente temutissimo. La peggior paura del giocatore si è avverata quando dal gruppetto di giocatori vicino alle automobili, che ridacchiavano per la sua fobia, è stato lasciato andare il cane, che a quel punto ha puntato Cornet.

Da lì è stato tutto un attimo: il cane ha preso velocità mentre il calciatore scappava il più rapidamente che poteva con l'animale alle calcagna, cercando salvezza all'interno dell'edificio del club. Ha trovato la porta chiusa e a quel punto ha provato a difendersi alzando una gamba, ma il cane non aveva alcuna intenzione cattiva e dopo essergli scorrazzato intorno se n'è tornato vicino alle macchine da dove era partito.

Tutto è bene quel che finisce bene per l'ivoriano, che in questa stagione è stato fermo cinque mesi per infortunio: ci ha pensato poi Thilo Kehrer a postare sui social la scena, diventata ben presto virale, con tutti a farsi beffe del buon Cornet…