Il Newcastle rifiuta 140 milioni del Liverpool per Isak, lui sbotta sui social: “Rapporto chiuso”

Alexander Isak ha rotto ufficialmente con il Newcastle, il suo attuale club con cui ha denunciato di non poter avere più alcun rapporto, viste le promesse infrante e le troppe chiacchiere sul proprio conto. Per l'attaccante svedese, i Magpies hanno recentemente rifiutato una offerta monstre da parte del Liverpool: 140 milioni. Eppure il club ha deciso di trattenerlo malgrado la frattura appare insanabile soprattutto dopo quanto pubblicato dal giocatore sui social: "Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, il rapporto non può continuare".

Isak attacca il Newcastle: "Sono rimasto in silenzio da troppo tempo"

Lo sfogo è arrivato puntuale dopo settimane di silenzio ma soprattutto dopo l'anticipazione di mercato che ha scosso il calcio, con il Newcastle che avrebbe rifiutato una offerta altissima da parte del Liverpool per la cessione immediata di Isak: 140 milioni di euro. L'attaccante svedese è così esploso via social, con una storia in cui riassume la propria verità e il rapporto oramai impossibile con il club bianconero che si ostina a trattenerlo da separato in casa: "Non sarò presente alla cerimonia di presentazione di questa sera" ha scritto Isak. "Con tutto quello che sta succedendo, non mi sentivo a mio agio. Sono rimasto in silenzio per troppo tempo mentre altri parlavano. Quel silenzio ha permesso ad alcuni di esprimere la propria versione dei fatti, pur sapendo che non riflette ciò che è stato effettivamente detto e concordato a porte chiuse".

Le accuse di Isak: "Promesse infrante, rapporto impossibile da portare avanti"

Ciò che è stato detto, Isak lo fa intendere a chiare lettere: una richiesta di cessione e l'avvallo – a parole – del club che poi nei fatti si è rimangiato tutto: "La realtà è che sono state fatte delle promesse e il club conosce la mia posizione da molto tempo. Agire ora come se questi problemi fossero appena emersi è ingannevole. Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, il rapporto non può continuare. Ecco perché il trasferimento è la soluzione migliore per tutti, non solo per me". Eppure, il Newcastle sta continuando a fare muro malgrado concrete offerte messe sul tavolo, da capogiro.

L'offerta da 140 milioni del Liverpool rifiutata dal Newcastle

La classica "bomba" di mercato è arrivata in anteprima da uno dei massimi esperti di mercato internazionale, Fabrizio Romano che aveva rivelato l'interesse concreto dei reds per Isak, corrisposto dal giocatore. L'offerta recapitata al Newcastle comprendeva un cash complessivo da 140 milioni di euro.

Una cifra monstre in cui erano stati inseriti diversi milioni di bonus, trasformando l'affare Isak tra i più costosi di sempre. Ma i Magpies avrebbero comunque rifiutato tenendo l'attaccante da separato in casa visto che non si sta allenando con il resto della squadra dopo che l'ex Real Sociedad, arrivato in Premier nel 2022 aveva contribuito a suon di gol a far conquistare la Coppa Carabao, il primo trofeo importante del club negli ultimi 70 anni.