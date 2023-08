Il Napoli pensa a una doppia clausola per Osimhen: una sarà valida solo per il campionato saudita L’Al Hilal ha alzato l’offerta per Osimhen: promessi 40 milioni di euro a stagione. Ma il Napoli continua a fare muro e vorrebbe blindarlo con una doppia clausola.

A cura di Ada Cotugno

L'Arabia Saudita è a portata di mano, con il suo campionato che comincia tra una settimana. Ed è pronto anche un contratto per Victor Osimhen: l'Al Hilal ha messo gli occhi sul campione azzurro dopo aver incassato il no di Mbappé e non vuole arrendersi davanti a un nuovo rifiuto. Serve un nome pesante in attacco e quello dell'uomo mascherato calza a pennello con i pieni del club saudita.

La prima proposta di 35 milioni di euro a stagione per cinque anni ha fatto vacillare il centravanti e per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, dalla Saudi Pro League hanno deciso di alzare ancora di più l'asticella e di ricoprire d'oro il giocatore. La nuova proposta tocca 40 milioni di euro a stagione sempre per un accordo quinquennale, una montagna di soldi per chiunque.

Sul piatto poi c'è la possibilità di giocare in una squadra piena di campioni, con l'ex compagno di squadra Koulibaly e Milinkovic-Savic che è stato l'ultimo innesto prezioso arrivato a Riad. Ma da parte di Osimhen c'è solo silenzio. L'attaccante ha superato il piccolo problema fisico ed è tornato in campo nel ritiro ci Castel di Sangro per partecipare all'allenamento con i compagni, imperturbabile come al solito.

La ricca offerta dei sauditi per il momento non ha sortito effetti, soprattutto perché sulla scrivania di De Laurentiis non è arrivata nessuna proposta degna di nota: il presidente del Napoli chiede almeno 200 milioni di euro per far partire la sua stella, altrimenti non è disposto ad aprire neanche la trattativa. Dall'altra parte però spera che il suo giocatore ascolti le parole del procuratore che, secondo Il Mattino, gli avrebbe detto di mettere i sogni e le ambizioni al primo posto, senza farsi tentare da proposte economiche da capogiro.

La palla passa agli azzurri, con la discussione del rinnovo di contratto che procede. La società spera di accontentarlo con un ingaggio di 8 milioni all'anno e una doppia clausola rescissoria nel contratto: una valida per l'estero, l'altra esclusivamente per il campionato saudita. Il nodo principale è proprio su queste cifre, soprattutto perché il presidente avrebbe promesso a Osimhen di lasciarlo andare la prossima stagione qualora avesse il desiderio di cominciare una nuova avventura.