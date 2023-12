Il Napoli a lavoro per rinforzare difesa e centrocampo: tutti i nomi per il mercato di gennaio Il calciomercato di gennaio potrebbe rivoluzionare la rosa del Napoli dopo la deludente prima parte di stagione: a confermarlo è stato il presidente De Laurentiis. Kiwior, Samardzic, Hojbjerg e Dragusin: questi alcuni nomi sul taccuino degli azzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli si muoverà sul mercato. A confermarlo è stato il presidente De Laurentiis dopo il pareggio per 0-0 con il Monza nell'ultima gara del 2023. Gli azzurri di Walter Mazzarri non possono allontanarsi ulteriormente dalla zona Champions, obiettivo minimo stagionale, e per questo motivo dovrebbero arrivare dei rinforzi per dare una svolta ad un'annata che sta deludendo sotto molti punti di vista.

Gli interventi per mettere a posto la rosa dovrebbero riguardare sopratutto la difesa e il centrocampo, dove sono tanti i nomi che circolano per la società partenopea.

Sono 4 nomi i più gettonati per rinforzare la retroguardia davanti a Meret: si tratta di Kiwior e Tomiyasu dell’Arsenal, di Vitik dello Sparta Praga e di Dragusin del Genoa. I due ex Serie A accasatisi ai Gunners potrebbero anche arrivare con una formula favorevole, visto che non fanno parte delle rotazioni di Arteta. Il profilo che piace di di più è quello del difensore ex Juventus attualmente alla corte di Gilardino ma il club ligure potrebbe chiedere più di 20 milioni di euro.

In mezzo al campo piacciono Soumaré del Siviglia e Hojbjerg del Tottenham, per il quale si era parlato anche di un interesse della Juventus nelle scorse settimane; ma entrambe le operazioni potrebbero chiudersi solamente nel caso in cui le due società aprissero alla possibilità del prestito con diritto di riscatto. Più concreta la pista che porta a Lazar Samardzic: il calciatore dell'Udinese piace da tempo e su di lui potrebbero essere investiti i soldi arrivati dalla cessione di Elmas. Un investimento per il presente e per il futuro: con un'offerta di 20-25 milioni si può chiudere.

Dovrebbe arrivare anche un esterno destro e il nome preferito sembra quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana, ma l’offerta da un milione e mezzo non soddisfa il club granata che ne chiede cinque. Al momento le parti sono lontane. Per questo motivo si sta valutando anche Davide Faraoni del Verona.

Tanti nomi per il Napoli, che sta cercando di capire come sbagliare meno per cercare di raddrizzare una stagione che doveva essere indimenticabile per il tricolore sul petto e si è trasformata in un tunnel degli orrori.