Il Milan vende Thiaw al Newcastle e incassa una pioggia di milioni: pronto il suo sostituto in difesa

Malick Thiaw è pronto a diventare ormai un nuovo giocatore del Newcastle. Il Milan sta per incassare una pioggia di milioni in parte da investire anche sul suo sostituto che sarà uno tra Leoni e Comuzzo.

La trattativa è ormai in fase di chiusura e in queste ore potrebbe già arrivare l'ufficialità. Malick Thiaw diventerà presto un nuovo giocatore del Newcastle. Dopo l'affare Tonali dunque il Milan mette a segno l'ennesima cessione col club a cifre esagerate. Di fatto i due club stanno avanzando rapidamente dopo una nuova offerta vicina alla somma di circa 40 milioni di euro, di fatto 35 più 5 di bonus. Milan e Newcastle sono ormai nelle fasi finali della trattativa dopo la proposta migliorata dagli inglesi e il via libera da parte del calciatore.

Solo poche settimane fa Thiaw aveva rifiutato il trasferimento al Como pronto a mettere sul piatto ben 25 milioni per assicurarsi il centrale del Milan. A questo punto l'accordo è ormai fatto e saranno necessari gli ultimi dettagli da risolvere per vedere il trasferimento definitivo di Thiaw in Inghilterra. Il difensore è partito dalla panchina nell'amichevole che i rossoneri giocano contro il Leeds. Adesso però Tare con i soldi incassati avrà la possibilità di fiondarsi sul suo sostituto che sarà un italiano: uno tra Comuzzo e Leoni.

Leoni contro Vlahovic.

Si tratta dunque di una cessione importante per il Milan che in questo modo potrà investire questi soldi sul suo sostituto cercando però allo stesso tempo di conservare qualcosa senza necessariamente privarsi interamente della somma incassata. Ebbene per il difensore del Parma sarà necessario uno sforzo in più visto che anche l'Inter si è fiondata sul giovane centrale che lo stesso Chivu, oggi tecnico dei nerazzurri, aveva allenato la scorsa stagione al Parma ottenendo ottime prestazione.

Leggi anche Il Milan piomba su Hojlund: Vlahovic rischia di restare alla Juventus come separato in casa

Comuzzo con la maglia della Fiorentina.

Quanto costano Leoni e Comuzzo e quale sarà il piano del Milan

In questo caso la valutazione di Leoni è di oltre i 30 milioni, sarà necessaria sicuramente trattare con un Parma pronto ad approfittarne e dare il via a un'asta. Si attesa invece più bassa la soluzione che porta al nome di Comuzzo per cui la Fiorentina chiede 25 milioni per il suo cartellino. Trattare con Commisso non sarà facile anche se nel frattempo il classe 2005 della Fiorentina è uscito nel primo temo della sfida amichevole di oggi contro lo United per via di un infortunio dopo un colpo allo stomaco.