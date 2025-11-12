Il Milan spinge per arrivare a un accordo con Lewandowski: Ibrahimovic regista del colpo di mercato

Il Milan avrebbe messo nel mirino Robert Lewandowski in vista del mercato della prossima estate. I rossoneri avrebbero in programma un incontro con l’agente dell’attaccante.

Il Milan è in piena corsa Scudetto ma la società sta già pensando il mercato, non solo a quello di gennaio. I rossoneri sono proiettati già verso il futuro e verso un colpo che porta al nome di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, oggi al Barcellona, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Non è chiaro se il club catalano vorrà rinnovare o meno il contratto del giocatore ma il Milan sta già facendo un tentativo. Secondo quanto riferisce Sky Sport infatti il giocatore sta seriamente considerando di andare via se il club catalano non gli offrirà un prolungamento.

Questa situazione ha subito attirato l'attenzione di diversi importanti club europei, così come di squadre saudite, pronte a fare offerte colossali per lui. Tuttavia, il progetto Milan sembra piacere all'attaccante polacco, che non esclude di provare a vivere l'esperienza della Serie A prima del ritiro dal calcio giocato. Lewandowski a 37 anni potrebbe essere un colpo alla Giroud. Zlatan Ibrahimovic ha però in mente un altro piano per lui e spinge per ingaggiarlo.

Lewandowski in azione col Barcellona.

Il piano di Tare e Ibrahimovic nell'affare Lewandowski

Igli Tare avrebbe contattato di recente dall'entourage del polacco con cui si dovrebbe incontrare nelle prossime settimane. L'agente di Lewandowski è Pini Zahavi con cui Tare vorrebbe discutere un possibile ingaggio compatibile con le possibilità economico del club rossonero. L'idea del club rossonero è quella di prendere un giocatore che possa dargli un rendimento come quello avuto da Olivier Giroud, o almeno si augura questo. Con Modric in squadra poi, il Milan e Allegri hanno dimostrato di saper gestire al meglio giocatori del genere.

Campioni pronti a misurarsi col calcio italiano prima di chiudere la propria carriera. Nel mezzo, oltre a Tare e chiaramente anche Allegri, c'è anche Zlatan Ibrahimovic che spinge affinché questa operazione possa concludersi. Il dirigente rossonero sta spingendo con forza per questo trasferimento ritenendo che Lewandowski incarni perfettamente i valori del club e possa fungere da modello per le giovani generazioni di giocatori del Milan, proprio come ha fatto lui stesso negli ultimi anni.