Il Milan dimostra di aver metabolizzato il ko dell’Epifania contro la Juventus, e archivia la pratica Torino. I rossoneri nell’anticipo della 17a giornata di Serie A si sono imposti con il risultato di 2-0 sulla formazione del grande ex Giampaolo, grazie ai gol di Leao e Kessié su calcio di rigore. Var protagonista, anche in occasione di un altro penalty prima concesso e poi annullato per un contatto Tonali-Verdi in area rossonera. Milan che si porta momentaneamente a più 4 sulla seconda Inter, Toro che resta penultimo a più tre sul Crotone. Pioli può sorridere per il ritorno in campo nel finale di Ibrahimovic, anche se dovrà fare i conti con l'infortunio di Tonali.

Il Milan ha iniziato il match nel migliore dei modi, prendendo sin da subito il pallino del gioco. Non è un caso che al 25′ sia arrivato il vantaggio grazie a Rafael Leao, abile a sfruttare un gran lavoro dell'ottimo Diaz. È stato quest'ultimo poi a guadagnarsi nel finale di frazione il penalty del raddoppio, dopo un contatto con Belotti sanzionato attraverso l'intervento del Var. Poco incisivo il Toro che si è reso pericoloso con le iniziative di un grande ex, ovvero l'esterno Rodriguez che ha colpito una traversa direttamente su calcio di punizione.

In avvio di ripresa, il Torino si è illuso dopo che il direttore Maresca ha concesso un altro calcio di rigore per un contatto Tonali-Verdi. Anche in questo caso, intervento della moviola in campo, e dietrofront, con l'annullamento del penalty: è stato il granata a colpire l'ex Brescia che ha avuto la peggio, lasciando il terreno di gioco per infortunio in barella. Questa e l'ammonizione che manderà in squalifica Leao per il prossimo match le note stonate della serata del Milan, che nel finale ha riabbracciato Ibrahimovic al rientro in campo dopo il lungo stop. Gloria anche per Donnarumma che al 90′ si è reso protagonista di una grandissima parata d'istinto sulla deviazione di un compagno.