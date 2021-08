Il Milan pensa a Florenzi, avviata la trattativa di mercato con la Roma La Roma ha messo sul mercato Alessandro Florenzi, tornato alla base dopo il prestito al PSG. A sorpresa il futuro di Florenzi potrebbe essere al Milan, che sta trattando questo affare di mercato con la Roma. Il Milan ha proposto l’acquisto di Florenzi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A cura di Alessio Morra

C'è uno dei campioni d'Europa dell'Italia di Roberto Mancini che ancora non sa con quale squadra giocherà nella prossima stagione. Alessandro Florenzi è fuori dai piani di Mourinho e della Roma, che sta cercando di piazzarlo, dopo averlo ceduto nell'ultimo anno e mezzo prima al Valencia e poi al PSG. Sono state fatte tante ipotesi per il futuro di Florenzi, ma adesso si parla di un forte interesse del Milan per il giocatore romano, che potrebbe essere un rinforzo di prim'ordine per Stefano Pioli, la notizia l'ha rivelata Sky Sport. I primi contatti ci sono stati, il calciatore ha dato il suo assenso, ora però le due società devono provare a trovare l'accordo.

Il Milan ha bisogno di rinforzare la difesa, ha provato a riprendere Diogo Dalot ma la trattativa con il Manchester United si è arenata, mentre quella con il Real Madrid per Odriozola non si è sviluppata. E adesso nel mirino è stato messo Florenzi, che ha avuto modo di giocare già lontano da Roma, ma in Italia sono in Serie B e in prestito quando era un ragazzino ai tempi del Crotone, e in tempi recenti invece in Liga e Ligue 1.

La proposta del Milan è chiara, alla Roma ha proposto l'acquisto di Florenzi con la formula del prestito con diritto di riscatto ai favore dei rossoneri. Adesso si attende la risposta della Roma. La certezza è che in caso di buon esito della trattativa il Milan acquisirebbe un giocatore di alto livello, esperto, che ha vissuto tanti campionati esaltanti con la Roma, reduce da due esperienze all'estero e soprattutto dal successo agli Europei con l'Italia. Inoltre Florenzi è un giocatore duttile che un allenatore molto preparato come Pioli potrebbe utilizzare in ruoli diversi del campo, non solo in difesa. Intanto i rossoneri hanno ceduto in prestito al Venezia il difensore centrale Mattia Caldara.