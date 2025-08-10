Il Milan fa un blitz di mercato e prende De Winter dal Genoa: rinforzo in difesa per Allegri

Il Milan ha bruciato l’Inter ed è pronto a chiudere la trattativa di mercato per Koni de Winter. Il club rossonero ha trovato l’accordo economico con il Genoa. Poi arriverà pure Hojlund.

Il Milan beffa la concorrenza e mette le mani su Koni de Winter, difensore belga che nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Poi i dirigenti rossoneri andranno con forza su Hojlund, che si appresta così a diventare il nuovo centravanti del Milan. Ma se l'affare per il danese sembra destinato a chiudersi positivamente non si può dire la stessa cosa per de Winter, che sembrava destinato all'Inter, ma il mercato regala sempre sorprese.

25 milioni al Genoa per de Winter

Il belga è stato uno dei migliori difensori dell'ultimo campionato, bravo e giovane, ma soprattutto duttile. Perché de Winter può giocare in ogni ruolo: sia nella difesa a quattro che in quella a tre. Conte sembrava averci fatto un pensierino, così come la Juventus, ma era l'Inter la società che pareva messa meglio, soprattutto nelle ultime ore quando è stato dato il là per la cessione di Pavard. E invece con un sorpasso alla Verstappen il Milan beffa ogni concorrente e si colloca in pole position per de Winter. Dopo un'iniziale offerta da 20 milioni i rossoneri sono arrivati quasi a 25, che è la cifra richiesta dal Genoa. L'affare, secondo Sky, è a un passo dalla chiusura e all'inizio della prossima settimana potrebbe arrivare l'ufficialità.

Hojlund ultimo colpo del mercato del Milan

Milan scatenato sul mercato. Diversi colpi per Allegri, che dopo aver rivoluzionato in modo totale il centrocampo – con Ricci e Modric è arrivato Jashari – ha bisogno di un altro rinforzo per la difesa, dopo Estupinan, e un attaccante con Hojlund che sarebbe in procinto di lasciare il Manchester United, disposto ora a cederlo in prestito, anche senza obbligo. Se riuscirà a chiudere queste due trattative il calciomercato del Milan potrebbe terminare anticipatamente la campagna acquisti estivi, già alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia con il Bari e soprattutto di quello di campionato con la Cremonese.