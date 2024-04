video suggerito

Il metodo Grealish tutte le sere prima di andare a letto: 110 gradi di temperatura assieme a Sasha Jack Grealish ha rivelato cosa fa tutte le sere prima di andare a letto: 10 minuti di sauna in giardino a ben 110 gradi di temperatura, assieme alla compagna Sasha Attwood. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Non è stata finora una stagione facile per Jack Grealish: il 28enne centrocampista offensivo inglese – al suo terzo anno col Manchester City, che nel 2021 lo aveva pagato ben 117 milioni all'Aston Villa – non è un titolarissimo inamovibile per Guardiola, tra problemi di infortuni e una concorrenza interna molto alta. Grealish ha completato solo una volta tre partite di campionato consecutive in questa stagione e nell'ultimo match che il City ha stravinto 5-1 sabato scorso contro il Luton è rimasto tutto il tempo in panchina, con un occhio peraltro anche all'attesissima sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Real Madrid in programma mercoledì. Grealish intanto si tiene pronto e ha cura di sé in un modo molto speciale: tutte le sere prima di andare a letto entra nella sauna posta nel suo giardino, impostando la temperatura a ben 110 gradi.

D'altronde, con il City in corsa anche quest'anno per un Triplete che sarebbe leggendario dopo quello della scorsa stagione e con l'approssimarsi dei campionati Europei della prossima estate in cui sarà protagonista con l'Inghilterra, Grealish non vuole mollare niente, e dunque ha rivelato con alcuni post su Instagram qual è il suo rituale quotidiano per tenersi in forma: farsi una sauna ad alta temperatura – assieme alla sua compagna Sasha Attwood – nell'apposita sala posizionata nel giardino della sua villa del valore di 6 milioni e mezzo di euro.

Grealish ha raccontato di aver fatto installare a casa sua una tradizionale sauna svedese, dove la coppia trascorre ogni sera 10 minuti ad una soffocante temperatura di 110 gradi per rilassarsi e liberarsi dalle tossine. Il calciatore del City si prende poi altri 10 minuti all'aria fresca del suo giardino prima di andare a dormire, affermando che questa abitudine lo fa stare "molto bene".

"Jack ama scatenarsi quando è il momento giusto e non si scusa per questo – ha detto una fonte al Sun – Ma sembra che, maturando, abbia scoperto che ci sono diversi modi di trascorrere il tempo. La sua compagna Sasha ha una grande passione per la salute e il fitness e a loro piace poter entrare nella loro sauna personale ogni volta che vogliono. È diventata la sua nuova routine prima di andare a letto".