video suggerito

Il messaggio in codice del Barcellona su Lamine Yamal prima dell’Inter ha un significato nascosto Il club blaugrana ha condiviso un post nel quale associa il nome di Lamine a quello di Messi con un gioco di parole che sembra scritto nel destino. Tutto è nato da una vecchia una foto. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un anagramma profetico ha esaltato la fantasia dei tifosi del Barcellona a poche ore dal ritorno della semifinale di Champions contro l'Inter. Un gioco di parole che va oltre il significato del nome di Lamine Yamal, che è molto di più d'una "guida verso la bellezza e la grazia" ma la suggestione fortissima che il destino ha in serbo per i blaugrana qualcosa di speciale. Tutto nasce dall'accostamento con la denominazione per esteso del campione argentino, Lionel Andres Messi. Basta prendere le iniziali LI AN ME e poi far sì che attraverso un semplice posizionamento delle lettere dall'alto verso il basso si componga, come per una curiosa coincidenza della sorte, Lamine.

Tanto è bastato per generale un clima di euforia, fiducia intorno ai bluagrana che al Meazza si giocano tutto: si riparte dal 3-3 dell'andata, risultato che tiene in bilico la qualificazione ma quel fenomeno di 17 anni in squadra i catalani hanno riscoperto il gusto di sognare. Hanno (ri)trovato la stella/stellina che mancava da quando l'asso argentino ha preso altre strade perché quando sul tavolo ci sono i conti da pagare non c'è amore che tenga. Quelli del Barça sono tuttora preoccupanti ma con Lamine nel nome del padre (sportivo), Messi, si può competere per vincere. E vincere aiuta a vincere, a incassare soldi. Manna dal cielo per i catalani alle prese con la difficoltà di quadrare i bilanci con le opportunità di tesseramento (non ultima quella di Szczesny al posto di Ter Stegen).

Un gioco di parole e incastri tanto fantasioso quanto fascinoso, pure questo rientra nella scaramanzia e nella credulità del tifoso che s'aggrappa a tutto ed è pronto a leggere segnali "inequivocabili" che sì, il fato sembra amico. Lettere per celia in attesa che il gioco vero, quello espresso in campo, sentenzi chi è il più bravo/fortunato/abile a prescindere dai paragoni che, ancora una volta, avvicinano il gioiello del Barcellona al miglior giocatore della sua storia. Uno in particolare, la foto che lo ha immortalato tra le braccia della Pulce quand'era un bimbo mentre lo stesso Messi era intento a fargli il bagnetto.

La sfida di questa sera a San Siro, dopo le prodezze tecniche e il gol bellissimo di una settimana fa, può segnare una linea spartiacque per il futuro (non solo quello immediato). È anche per questa ragione che il Barcellona ha condiviso un video motivazionale che ha come protagonista proprio Lamine Yamal. Il giovanissimo calciatore è il protagonista, assieme ad altri compagni di squadra, della breve clip che incoraggia l'ambiente blaugrana all'impresa. "La nostra eredità: il passato ci guida, il presente ci chiama, il futuro è nostro", è lo slogan scelto per a corredo del post condiviso sui social per andarsi a (ri)prendere un posto nella storia.