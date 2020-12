"È una questione di qualità". Il 2020 di Robert Lewandowski e di Karim Benzema lo si potrebbe riassumere con un vero di ‘Io sto bene' dei CCCP. Un'annata straordinaria che ha portato alla ribalta due attaccanti straordinari ma negli scorsi anni avevano trovato sempre alcuni pareri avversi: il polacco del Bayern Monaco e il francese del Real Madrid sono gli uomini intorno a cui si muove la manovra offensiva delle loro squadre e, allo stesso tempo, sono gli uomini deputati per concretizzarlo. Robert e Karim rappresentano la massima espressione dell'evoluzione che il ruolo del centravanti ha avuto negli anni.

Per quanto riguarda Lewandowski, la La storia dirà che in mezzo all'eterna egemonia di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo è sbucato Robert da Varsavia e si è portato a casa il premio The Best FIFA: Lewa meritava il Pallone d'Oro ma France Football ha deciso di non assegnarlo la scorsa primavera. Un vero peccato. Dopo una stagione straordinaria sia dal punto di vista realizzativo che di qualità del gioco espresso il polacco meritava il più importante riconoscimento individuale a livello calcistico, ma non sarà così.

Lewa, che da piccolo veniva giudicato troppo magro per giocare ad alti livelli, oggi è uno dei migliori attaccanti del mondo ed è una macchina da gol: in questo inizio di stagione con il Bayern Monaco ha realizzato 20 reti in 18 partite. Il polacco compensa il fatto di non avere una tecnica eccessivamente raffinata con una grande facilità nel segnare con piedi, con la testa, il petto e in qualsiasi altro modo possibile. Non importa come, il fine giustifica i mezzi. Lewa ha sempre detto di sentirsi "nove e 1/2" per la sua capacità di segnare che per il modo in cui partecipa alla fase offensiva con i suoi compagni di squadra.

Karim Benzema, dal canto suo, è il nuovo leader offensivo del Real Madrid. Il francese è diventato un punto di riferimento per i Blancos dopo la partenza di Cristiano da Madrid ma era un calciatore importantissimo già prima, solo che ora il suo nome compare più spesso nel tabellino dei marcatori. È sempre stato perseguitato dalle critiche per i pochi gol ma la sua influenza sul gioco è sempre stata quella di un calciatore dotato di un'intelligenza calcistica che si vede sempre più raramente: è decisivo in zona gol, sa mandare in porta i compagni e partecipa alla manovra della squadra in maniera eccelsa.

Secondo i dati Opta, nei 27 gol che il Madrid ha realizzato in Liga il francese ha partecipato in maniera attiva a 17: in otto è stato il marcatore, altre cinque volte ha dettato il passaggio finale e nelle restanti quattro ha partecipato all'azione. Questo significa che è presente nel 63% dei gol della squadra ma serve solo per gli amanti dei numeri: quando Karim fa ripartire il contropiede con una sponda con le spalle, come accaduto contro il Valladolid, i dati e tutto il resto possono tranquillamente rimanere sui taccuini. Lì c'è poesia. Zinedine Zidane, da par suo, lo ha definito "l'attaccante più forte della storia del calcio francese". Poca responsabilità in queste parole ma Karim sta dimostrando gara dopo gara di non aver più paura di niente.

Se volessimo individuare i migliori attaccanti del 2020 non potremmo non bussare alle porte di Robert Lewandowski e Karim Benzema, perché quest’anno non ci sono congiunzioni avversative da utilizzare vicino ai nomi del polacco e del francese. Sono loro a rappresentare l'evoluzione che questo ruolo ha avuto negli anni perché era, è e sarà sempre "una questione di qualità".