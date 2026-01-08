Il Marsiglia di De Zerbi ad un solo minuto dalla Supercoppa, psicodramma ai rigori: vince il PSG

L’Olympique Marsiglia di De Zerbi ad un solo minuto dalla Supercoppa di Francia: si fa raggiungere nei secondi finali e perde ai rigori con il PSG. Chevalier protagonista assoluto della finale.

Il Paris Saint-Germain si prende anche la Supercoppa di Francia. In Kuwait, nella cornice dello Jaber Al-Ahmad International Stadium, i campioni di Francia hanno la meglio sull'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi dopo una sfida ricchissima di colpi di scena, chiusa ai rigori sul 6-3.

L'OM va ad un solo minuto dalla vittoria dopo esser stato per quasi tutto il match in svantaggio ma nei minuti finali Greenwood e l'autogol di Pacho sembravano aver indirizzato la sfida: Gonçalo Ramos al 95′ ha rimesso tutto in equilibrio e ai rigori Chevalier diventa il protagonista indiscusso della finale.

Il PSG rimonta nei secondi finali e ai rigori strappa la Supercoppa al Marsiglia

La gara si apre con il PSG che passa in vantaggio al 13’: Dembélé, sfruttando un grave errore difensivo dell’OM e l’assist di Vitinha, supera Rulli con un raffinato pallonetto. Il Marsiglia reagisce e nel secondo tempo trova il pari al 74’, quando Greenwood trasforma il calcio di rigore concesso dall’arbitro. L’inerzia sembra girare definitivamente a favore dei biancazzurri all’87’, complice l’autorete sfortunata di Pacho sul cross di Traoré, che vale il momentaneo 2-1.

Quando la coppa sembra ormai a un passo per la squadra di De Zerbi, arriva però la zampata decisiva di Gonçalo Ramos: al 95’ l’attaccante portoghese approfitta di una disattenzione difensiva e firma il 2-2 che manda la finale ai tiri dal dischetto.

Dagli undici metri il PSG è impeccabile con Ramos, Vitinha, Nuno Mendes e Doué, mentre Chevalier diventa l’eroe della serata neutralizzando i rigori di O’Riley e Traoré.

I parigini alzano così il Trophée des Champions per la quattordicesima volta nella loro storia, confermando un dominio quasi totale: dodici successi nelle ultime tredici edizioni.