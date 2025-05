video suggerito

Il Manchester United è pronto a vendere tutta la squadra: solo in quattro sono certi di restare Il Manchester United è pronto a vendere tutta la squadra dopo una stagione disastrosa. Amorim vorrebbe tenere solo quattro giocatori dell'attuale rosa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United si sta preparando per una sessione estiva di calciomercato molto movimentata. Il tecnico Ruben Amorim, arrivato a stagione in corso, è convinto di voler rimodellare la sua squadra dopo una stagione a dir poco deludente. Anche se saranno necessarie diverse grandi vendite. Solo quattro stelle del Manchester United saranno considerate "intoccabili" durante il mercato. Di fatto solo il capitano Bruno Fernandes, il difensore Maguire, il giovane attaccante Amad e l'acquisto di gennaio Dorgu sono esclusi dalla svendita totale della rosa.

A prescindere dall'eventuale cifra offerta dunque, i quattro non andranno via. La sconfitta di domenica per 4-3 contro il Brentford ha lasciato la squadra di Amorim a un terribile quindicesimo posto in classifica in Premier League. E così quest'estate è in arrivo un'enorme rifondazione, con Amorim alla disperata ricerca di giocatori che si adattino al suo sistema 3-4-2-1. La precaria situazione finanziaria del club presume che saranno necessarie delle vendite prima di poter investire seriamente in nuovi acquisti. Diverse stelle sembrano essere già in uscita.

Ruben Amorim arrivato al Manchester United a stagione in corso.

Antony e Rashford hanno chiarito di essere pronti a lasciare i Red Devils così come molti altri sono sul punto di essere cacciati da Amorim e dai dirigenti dello United, nel tentativo di ridurre il monte stipendi in forte crescita. Secondo il Daily Star i vertici dello United sono pronti ad agire in maniera spietata. Lo United di fatto è disposto a vendere "la maggior parte" dei giocatori della squadra attuale. Il club sarebbe "disperato" nel rispettare le regole fairplay finanziario, pur essendo in grado di fornire ad Amorim i fondi necessari per fare nuovi acquisti.

I tanti giocatori del Manchester United pronti per essere ceduti

Ma se il prezzo è giusto ecco che i vari Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro, Rasmus Hojlund, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee e Christian Eriksen potrebbero essere tutti venduti nella finestra di mercato di questa estate. Con loro anche Garnacho, un altro giocatore che potrebbe essere ceduto, e già vicino all'addio a gennaio in direzione Napoli prima che saltasse tutto. Per lui si trattano solo offerte vicine ai 65 milioni di euro ma la sensazione è che tante cessioni possano concretizzarsi proprio alla fine dell'estate per strappare allo United, costretto a vendere, il miglior prezzo.