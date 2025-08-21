Il Manchester United convoca in prima squadra un giocatore di 14 anni: chi è JJ Gabriel

Amorim ha aggregato in prima squadra JJ Gabriel, attaccante delle giovanili che ha soltanto 14 anni: chi è il nuovo baby fenomeno dello United, figlio d’arte e destinato a scrivere la storia.

Il Manchester United dovrà fare un cambio di passo in questa stagione e la prima mossa di Amorim ha lasciato tutti a bocca aperta: l'allenatore portoghese ha deciso di chiamare in prima squadra JJ Gabriel, il gioiellino delle giovanili che ha già attirato le attenzioni di tutti i dirigenti. Sembra essere un normale balzo di carriera, se non fosse che l'attaccante ha 14 anni ed è destinato a bruciare tutte le tappe.

Secondo la BBC i Red Devils lo hanno chiamato in prima squadra dove passerà la maggior parte del tempo. È così piccolo che non può debuttare neanche nella FA Youth Cup che ammette solo giocatori nati entro il 31 agosto 2010. JJ Gabriel compirà 15 anni a ottobre ma nel frattempo è destinato a scrivere la storia del calcio inglese che finora lo conosceva soltanto per un piccolo aneddoto: era il ragazzino tesserato dallo United insieme a Cristiano Ronaldo Jr. che giustamente quel giorno aveva catturato tutte le attenzioni.

Il Manchester United convoca un 14enne

Le prime prove di vita tra i grandi ci sono state una settimana fa, quando l'attaccante era stato convocato per la partita di campionato Under 18 contro l'Everton. Era per distacco il più piccolo in campo ma ha rubato l'occhio per i suoi movimento e il talento che negli anni gli sono valsi il soprannome di "Kid Messi". JJ Gabriel si allenerà per larghi tratti della stagione con il Manchester United, anche se le possibilità di coronare il suo sogno ed esordire in Premier League sono davvero poche.

L'Academy dello United è stregata da lui, considerato il più forte tra le nuove leve. Per qualcuno diventerà l'esordiente più giovane della storia del calcio inglese, ma è ancora presto per parlare del suo futuro: l'inglese ha già assaggiato Old Trafford da spettatore, quando è stato invitato ad assistere alla sconfitta dello scorso weekend contro l'Arsenal, e ben presto potrebbe accogliere l'ovazione di quello stresso stadio. Il suo nome completo è Joseph Junior Andreou Gabriel ed è figlio d'arte, dato che suo padre è l'ex difensore della Repubblica d' Irlanda, Joe O'Cearuill.