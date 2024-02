Il Liverpool ha contattato il sostituto di Klopp a novembre: Xabi Alonso è il primo della lista I primi dialoghi tra il Liverpool e Xabi Alonso sono avvenuti subito dopo l’annuncio fatto da Klopp alla società: per i Reds è lui l’erede del tedesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Tutti gli indizi portano verso Xabi Alonso. Klopp ha annunciato a sorpresa il suo addio al Liverpool nella prossima stagione, lasciando un posto vacante su una delle panchine più prestigiose d'Europa. E ovviamente il toto-nomi già impazza per individuare il successore: l'ex giocatore spagnolo è il primo nome sulla lista, il più amato dai tifosi e l'unico che potrebbe scaldare la piazza dopo oltre otto anni trascorsi con l'allenatore tedesco.

Secondo SoFoot la dirigenza starebbe lavorando chiaramente in quella direzione. Dalla Francia infatti hanno rivelato che il primo contatto fra il Liverpool e Xabi Alonso è avvenuto a novembre, quando la società ha ricevuto da Klopp la notizia del suo addio: subito è cominciata l'operazione per trovarne l'erede che porta dritti in Germania, alla corte del Bayer Leverkusen. Il terreno quindi è già stato sondato con largo anticipo per assicurarsi uno degli allenatori emergenti più bravi di tutto il panorama europeo.

L'ex giocatore spagnolo ha vestito la maglia del Liverpool dal 2004 al 2009 e sarebbe pronto a ritornare ad Anfield in una veste inedita, con un ruolo nuovo e una missione pesantissima da portare avanti. Per ora però non è arrivata alcuna riposta da parte sua che resta pienamente concentrato sul Leverkusen e sulla possibile vittoria del campionato che potrebbe spostare tutti gli equilibri in Bundesliga e spezzare il dominio assoluto del Bayern Monaco.

Sulla lista dei preferiti però il suo nome è segnato e sottolineato, a dimostrazione di una volontà concreta di portare avanti le trattative cominciate lo scorso novembre. La priorità del Liverpool è quella di bruciare subito la concorrenza, visto che ha in mano la certezza di restare senza allenatore per la prossima stagione. Su Xabi Alonso ci sono attenzioni di grandi club come Real Madrid e Bayern Monaco, colossi con i quali sarà davvero difficile combattere in caso di necessità.