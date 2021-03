Il tonfo casalingo contro il Fulham ha confermato la crisi nerissima del Liverpool. Nell'ultimo turno di Premier i campioni d'Inghilterra in carica sono stati battuti 1-0 dalla terzultima della classe, scivolando ancora più in basso in classifica. C'è un dato in particolare che certifica il disastroso rendimento dei Reds delle ultime giornate: la squadra di Klopp ha mantenuto lo stesso ruolino di marcia del Crotone, sul fondo della graduatoria di Serie A.

La sconfitta contro il Fulham ad Anfield ha portato a 6 il numero di ko del Liverpool nelle ultime 7 giornate, con l'unica vittoria che è arrivata contro il fanalino di coda Sheffield. Un rendimento sorprendente per la corazzata di Klopp protagonista di una stagione a dir poco sfortunata e condizionata dai tanti infortuni. In Europa solo altre tre squadre hanno perso almeno 6 delle ultime 7 partite, ovvero Digione, Bordeaux e il Crotone che nella giornata di ieri ha trovato la prima vittoria della gestione Cosmi contro il Torino interrompendo una striscia negativa.

Il Liverpool non ha mai vinto in casa in Premier nel 2021

Dopo il ritorno alla vittoria in Premier della scorsa eccezionale annata, il Liverpool in questo campionato ha sicuramente pagato dazio ai tanti infortuni, in primis quello alla colonna difensiva van Dijk. Niente meglio dei numeri può fotografare il momento no degli uomini di Klopp che hanno visto crollare il fortino di Anfield: il successo tra le mura amiche manca addirittura dal 16 dicembre 2020, con 6 sconfitte e 2 pareggi. In sintesi il Liverpool non ha mai vinto in casa nel 2021.

Ora Salah e compagni avranno bisogno di una vera e propria impresa per "salvare" la stagione in Premier (in Champions si sono imposti nell'andata degli ottavi contro il Lipsia), conquistando almeno un posto nelle prime 4 e la qualificazione alla Champions. Al momento però sono 4 i punti di distanza dal quarto posto occupato dal Chelsea che ha una gara in meno. Vietato sbagliare ulteriormente dunque da qui al termine della stagione.