Il “solito” Cosmi e il rimprovero a Ounas: “Ha rischiato la vita”

L’allenatore del Crotone si è reso protagonista di un simpatico siparietto dopo Crotone-Torino. Il mister che non vinceva in Serie A addirittura da 9 anni, ha parlato della prestazione di Ounas autore del bellissimo gol del definitivo 4-2, dimostrando di non aver digerito una sua scelta sbagliata in precedenza.