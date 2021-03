Profondo "Reds". Tonfo casalingo per il Liverpool nella 27a giornata di Premier League contro il Fulham. La squadra di Klopp è stata battuta di misura da quella di Scott Parker, in virtù del gol dell'ex Juventus Lemina. 7° posto in campionato per il Liverpool, meno 4 dal quarto posto occupato dal Chelsea che ha un match in meno. Prosegue dunque la stagione da dimenticare in Inghilterra per i Reds, che in casa soprattutto hanno un ruolino di marcia molto negativo, con la vittoria che manca da dicembre 2020.

Gli infortuni, l'assenza di pubblico, e lo sgretolarsi di tante certezze. Sono tanti i motivi del flop del Liverpool in Premier League. L'ultimo risultato negativo è arrivato oggi nel match interno contro il Fulham, squadra 18a per 0-1. Il gol dell'ex Juventus Lemina ha steso i Reds di Klopp, ancora una volta incapaci di ottenere i 3 punti in quello che è sempre stato il loro fortino. Si tratta dell'ottava partita consecutiva in casa senza la vittoria per i campioni in carica, che hanno collezionato 6 sconfitte e 2 pareggi. L'ultimo successo è datato addirittura 16 dicembre 2020, contro il Tottenham. Da allora, nel 2021, tante delusioni.

Ruolino di marcia non da big quella del Liverpool che nelle ultime sette partite ha collezionato 6 sconfitte e una vittoria, contro il fanalino di coda Sheffield. Irriconoscibili i Reds sono scivolati a poco a poco fuori dalla lotta per il titolo, basti pensare che ora i punti di distacco dalla capolista Manchester City sono 22 con una partita in meno. Adesso la formazione di Klopp non potrà più sbagliare: sono infatti 4 i punti di distanza dall'ultimo piazzamento Champions, occupato al momento dal Chelsea che sta giovando della cura Tuchel.