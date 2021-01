La FA Cup come ogni anno regala favole e delusioni. Dopo l'impresa del Chorley di ieri, oggi la favola è quella del Crawley Town, squadra di League 2 (la quarta serie inglese) che con un clamoroso 3-0 ha eliminato il Leeds United di Marcelo Bielsa attualmente in dodicesima posizione in Premier League. E come se non bastasse il piccolo club della cittadina a 45 chilometri da Londra si è anche concessa il lusso di far entrare in campo il presentatore tv molto noto in Gran Bretagna Mark Wright famoso in patria per il reality show The Only Way Is Essex, ma anche per la partecipazione ad altri diversi show televisivi.

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate il Crawley Town nella ripresa è riuscito ad andare a segno in tre occasioni con Nick Tsaroulla, Ashley Nadesan e Jordan Tunnicliffe che hanno fissato il punteggio finale sul 3-0 eliminando il Leeds nel terzo turno della FA Cup. E se non fosse stato per i colori, nessuno avrebbe saputo distinguere la squadra che si trova al 12 ° posto in Premier League da quella che occupa il sesto posto nell'ultima divisione del calcio professionistico d'Inghilterra. Una clamorosa umiliazione per la squadra di Premier League che conferma dunque il suo pessimo rapporto con le coppe nazionali e al tempo stesso quello del suo allenatore Marcelo Bielsa, non nuovi infatti a debacle del genere. L'ultima infatti risale a poco tempo fa dato che lo scorso settembre il Leeds guidato dal tecnico argentino era stato eliminato nella League Cup dall'Hull City, squadra che milita in League One (terza serie inglese).

Un'umiliazione per il Leeds divenuta ancora maggiore quando al 90° minuto il tecnico del Crawley ha mandato in campo la star televisiva 33enne con un passato nelle giovanili del Tottenham Mark Wright che negli ultimi mesi si è allenato con la squadra e per la prima volta poteva essere schierato in campo dopo esser stato tesserato.