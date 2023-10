Kean disperato e furioso, il Var gli nega due gol in Juve-Verona: spunta un fuorigioco di tacchetti La moviola di Juve-Verona è stata contraddistinta dai gol annullati a Moise Kean per un fuorigioco a dir poco millimetrico e per una sbracciata su Faraoni.

A cura di Marco Beltrami

Juventus-Verona è stata contraddistinta subito da un episodio da moviola in occasione del gran gol segnato da Kean. Una prodezza quella dell'attaccante che, con un'azione personale, ha trovato l'angolino alla sinistra di Montipò portando i suoi in vantaggio. Dopo qualche minuto però ecco l'intervento del Var che ha annullato la marcatura per un fuorigioco iniziale dell'attaccante molto particolare. Un conto aperto per il giocatore con la tecnologia, visto che nella ripresa il copione si è ripetuto.

Il numero 18 della Juve si è andato a conquistare di forza un pallone sulla trequarti e dopo aver disorientato con un mix di tecnica e fisicità gli avversari, ha calciato in porta sfruttando una leggera deviazione di Vlahovic per trovare la rete. Esultanza sfrenata per l'ex PSG in compagnia di McKennie e Weah con tanto di balletto, mentre l'Hellas protestava a gran voce per il contatto iniziale tra l'autore del gol e un avversario, considerato falloso.

L'arbitro prima di convalidare definitivamente la rete e autorizzare gli ospiti a ripartire da centrocampo ha aspettato il check del Var, richiamato dai suoi collaboratori. Sotto la lente d'ingrandimento non il presunto fallo iniziale di Kean, ma la possibile posizione irregolare dello stesso calciatore della Juventus.

E infatti al termine del controllo, l'arbitro ha deciso di annullare gol sottolineando il fuorigioco di Kean. I replay automatizzati della "moviola in campo" infallibili, hanno riscontrato come il terminale offensivo della Juve fosse effettivamente aldilà dell'ultimo difendente del Verona al momento dell'assist, ma letteralmente per i tacchetti. Un offside millimetrico che ha gettato nello sconforto proprio l'attaccante.

Disperato Kean che al momento dell'annullamento si è portato le mani sul volto e si è piegato in due. Una delusione enorme per il ragazzo che aveva pregustato la gioia del ritorno al gol in grande stile. I compagni hanno provato a rincuorarlo, ma senza particolare fortuna. Kean infatti nel successivo momento di pausa del gioco ha continuato platealmente ad infuriarsi, dando quasi dei pugni all'aria. Decisamente sfortunato il centravanti bianconero.

Infatti la sua serata particolare ha vissuto un altro momento difficile nella ripresa, quando di testa ha trovato nuovamente la via della rete. Anche in questa occasione ecco entrare in scena il Var che ha rilevato una sbracciata ad inizio azione di Kean involontaria su Faraoni. L'arbitro ha nuovamente fatto dietrofront dopo l'on-field review annullando la seconda rete della serata all'attaccante italiano a dir poco scoraggiato.

Poco dopo quando Allegri ha deciso di sostituirlo per non correre rischi alla luce della sua ammonizione, l'attaccante si è molto rammaricato. Nessun cinque con i compagni e fuga nello spogliatoio a sbollire la rabbia.