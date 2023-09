Il gol arriva dopo un’azione infinita, con 36 passaggi consecutivi: è l’apoteosi del tiki-taka Durante una partita nella 5ª Divisione inglese, i padroni di casa del Gateshead Fc hanno dato una straordinaria dimostrazione di come il tiki-taka sia ancora vivo e vegeto: un’azione conclusa in gol dopo 2 minuti a dir poco perfetti.

A cura di Alessio Pediglieri

L'apoteosi del tiki-taka è andata in scena in Inghilterra, la patria del calcio, ma non tra le protagoniste della massima serie bensì in 5ª Divisione, grazie ai giocatori del Gateshead Fc che hanno deliziato il pubblico con una prestazione perfetta contro il Kidderminster Harriers, sconfitto 3-0.

Una partita che entrerà negli annali del calcio per ciò che si è visto in campo e che ha estasiato gli esteti del pallone. Se quanto accaduto nel weekend al Gateshead International Stadium è stato visto anche da Pep Guardiola, colui che ha dato vita per primo al gioco spettacolare fatto da un ossessivo possesso del pallone con tocchi di prima tra i propri giocatori, probabilmente l'attuale tecnico del City non avrà saputo contenere la gioia.

Il tiki-taka ai tempi del Barcellona era qualcosa che stravolse le dinamiche calcistiche per sempre, decretando una nuova era del pallone, che risultò vincente sotto la bandiera azulgrana con Guardiola che condusse il Barça a vincere tutto e ripetutamente, con un gioco che poneva in propria balìa le squadre avversarie in modo quasi disarmante. Poi, l'evoluzione tattica ha portato anche ad arginare e superare il tiki-taka preferendo altre costruzioni e soluzioni ma a Gateshead, piccola cittadina della contea di Tyne and Wear, in Inghilterra nel Regno Unito, qualcuno non ha certo dimenticato gli insegnamenti di Pep.

Così una piccola e sconosciuta squadra di quinta divisione inglese si è presa l'onore delle cronache per un gol straordinariamente bello, sviluppato proprio grazie ai dettami classici del tiki-taka: occupazione degli spazi, ossessivo possesso di palla, tocchi a due, progressione e conclusione in porta. Tutto compiuto ad opera d'arte in occasione dell'1-0, in una azione che ha visto i giocatori del Gateshead partecipare in modo corale ad un gol straordinario: un'azione durata quasi 2 minuti, in cui sono intervenuti almeno una volta 10 giocatori differenti, per un totale di 36 passaggi, senza che gli avversari toccassero mai la palla.

Un caso? Probabilmente no perché anche in occasione del terzo e definitivo gol che ha chiuso il match sul 3-0, la rete è stata costruita ancora su una fitta rete di passaggi, possesso e gioco di squadra: il tiki-taka non è morto, è vivo vegeto e funziona ancora benissimo.