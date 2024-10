video suggerito

Il gesto galante di Ederson con l’inviata di Sky sotto la pioggia: “È stato un vero cavaliere” La giornalista spiega cosa è successo in apertura di collegamento, prima di Atalanta-Celtic di Champions. Le condizioni sono davvero proibitive per il maltempo che imperversa e il brasiliano, resosi conto della situazione, mostra grande sensibilità nei confronti dell’intervistatrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il centrocampista dell'Atalanta, Ederson, intervistato dalla giornalista Sky prima della Champions col Celtic.

Un gesto galante per agevolare il lavoro della giornalista che lo stava intervistando sotto la pioggia. Lo ha fatto Ederson, il calciatore dell'Atalanta che nell'immediata vigilia della partita di Champions contro il Celtic s'è comportato da vero gentiluomo nei confronti di Marina Presello. Sky Sport aveva girato la linea a Bergamo per le ultime notizie e il collegamento che viene effettuato quando manca poco al fischio d'inizio: in mezzo al campo, sotto la pioggia battente ci sono la reporter e il centrocampista della ‘dea'.

Il bel gesto del calciatore spiegato in tv dalla giornalista

Le condizioni sono davvero proibitive per il maltempo che imperversa e il brasiliano, resosi conto della situazione, mostra grande sensibilità nei confronti dell'intervistatrice che deve districarsi tra il microfono da porgere all'interlocutore e l'ombrello da reggere nel migliore dei modi per evitare di bagnarsi. "Ederson è stato molto gentile, mi ha detto: Posso tenere io l'ombrello?. E io ho accettato perché è un vero cavaliere", la spiegazione offerta da Presello non appena le hanno girato la linea dallo studio. Sorridente, accanto a lei, c'è il giocatore che gradisce il complimento prima di tuffarsi (letteralmente, a giudicare dall'acqua che cade copiosa sul prato del Gewiss Stadium) nell'incontro che può rilanciare la posizione dell'Atalanta di Gasperini in classifica generale.

Ederson e Retegui effettuano il riscaldamento a pochi istanti dalla partita contro gli scozzesi.

Ederson parla della sfida di Champions con il Celtic

Quanto all'aspetto puramente tecnico, quello relativo agli scozzesi, Ederson mostra molto buon senso nell'affrontare l'argomento e nel non lasciarsi influenzare dalle statistiche che sottolineano la differenza di rendimento tra casa e trasferta. "È un dettaglio che viene evidenziato dai numeri – dice il sudamericano a Sky -. Ma ogni partita va considerata a sé, soprattutto in Champions League, dove l'entusiasmo è maggiore. Anche i tifosi sono più carichi".

Il Celtic a Bergamo per l'impegno di Coppa. La squadra si fa gli esercizi in campo prima del fischio d'inizio.

Il nuovo formato della Champions e una graduatoria nella quale la differenza reti può essere dirimente per ritrovarsi tra le prime otto (e direttamente qualificati agli ottavi) oppure nella zona playoff. E vincere questo match della 3ª giornata è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. "Non c'è questa ossessione di vincere solo in casa o fuori – ha aggiunto Ederson -, sono partite che vanno affrontate sempre al meglio. Certo, proveremo a disputare un'ottima prestazione, ma sicuramente anche loro cercheranno la vittoria".