Van der Poel "è sotto attacco", alla Parigi-Roubaix è vittima di un gesto sconsiderato Il ciclista olandese colpito in pieno volto da una fiaschetta lanciata da una persona sistemata ai bordi della carreggiata: evita la caduta, tira dritto e vince la corsa nonostante tutto. Il telecronista sbotta in diretta tv: "Basta!"

Mathieu Van der Poel è in fuga, ha sfruttato un fuoristrada di Pogacar (caduto in un fosso) e la foratura di Pedersen. Ha staccato tutti e, a L'Epinette, lungo il pavé della Parigi-Roubaix pedala forte per acquisire vantaggio ma rischia di cadere e farsi del male sul serio a causa del gesto sconsiderato di uno spettatore che è sistemato ai bordi della carreggiata. Alla fine vincerà ugualmente, uscendo indenne dall'Inferno del Nord e sollevando la bici sul traguardo del Velodromo ma gioia e biasimo sono due facce della stessa medaglia. Dopo l'atteggiamento incauto di un massaggiatore, che s'è parato davanti a Davide Ballerini e quasi lo ha disarcionato, la follia prende le fattezze di una persona che ha in mano una borraccia di colore giallo e la tira in faccia al ciclista olandese, noncurante di quelle che potrebbero essere le conseguenze.

Uno spettatore tira una borraccia in faccia a van der Poel

Il brutto episodio si verifica quando mancano 33 chilometri alla fine della corsa e il corridore dell'Alpecin-Deceuninck è lanciato tra le ali di folla che gli piazza il fiato sul collo. Lui tira dritto e guarda solo dinanzi a sé ma deve guardarsi dalla stupidità che arma la mano di una persona e lo centra in pieno volto con un astuccio giallo. il replay della regia in diretta tv rende bene l'assurdità di quel comportamento: dopo averlo colpito in viso, la fiaschetta gli scivola addosso e finisce tra le ruote ma, per fortuna, non impatta sotto la ruota. Van der Poel resta in piede e prosegue la corsa.

Lo sdegno del telecronista in diretta tv: "È sotto attacco! Basta!"

"L'anno scorso un berretto… adesso una borraccia! Van der Poel è sotto attacco. Per favore, basta!", è il messaggio di disapprovazione condiviso sui social dall'account olandese di Eurosport, con il telecronista che mostra biasimo per quanto è costretto a raccontare.

Bersagliato da sputi e birra: in passato gli è successo di tutto

La borraccia che lo ha colpito in faccia è forse uno dei peggiori gesti subiti da Mathieu van der Poel, che nel recente passato è stato bersagliato anche con altri oggetti. A marzo scorso, durante il Gran Premio E3 in Belgio, il ciclista è stato centrato da sputi mentre risaliva la Karnemelkbeekstraat. "Queste sono persone che farebbero meglio a non venire a vedere la gara", disse allora con sdegno. Mentre l'anno scorso, al Giro delle Fiandre, era già stato preso di mira con attenzioni particolari… Durante alcune gare di ciclocross disputate nello scorso inverno gli è capitato anche di essere innaffiato da birra piovutagli addosso nei momenti più ardui delle gare.