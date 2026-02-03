Il gesto furioso di Conte nel finale di Napoli-Fiorentina, non riesce a crederci: “Vi ammazzo!”

Il Napoli ha chiuso questo turno di campionato – che si concluderà ufficialmente stasera con Bologna-Inter – battendo la Fiorentina al Maradona. Una partita che, oltre a mostrare le condizioni in cui si sta ritrovando a giocare Antonio Conte, con una rosa ridotta a una manciata di calciatori, ha portato per gli azzurri anche l'ennesimo infortunio, quello di Di Lorenzo. Nel corso della rubrica ‘Bordocam' curata da DAZN vengono ricostruiti i momenti precedenti e successivi all'ingresso in campo della barella che porta via dal campo il capitano del Napoli.

La partita però viene riassunta anche tatticamente. Nel finale diventa una sorta di guerra di nervi specie perché la viola la stava riaprendo con l'occasione sprecata da Piccoli. Ed è proprio in quell'istante che le telecamere si soffermano su Conte. L'allenatore del Napoli è imbestialito con i suoi uomini per una gestione di palla a suo dire sbagliata che stava portando incredibilmente al pareggio della squadra di Vanoli. Il tecnico dei partenopei urla di tutto ai giocatori e con il pugno chiuso dice: "Vi ammazzo!".

Conte con il pugno chiuso verso i propri giocatori.

Conte prima di dare un calcio a una bottiglietta, urla – più o meno bonariamente – ai suoi giocatori: "Vi ammazzo, vi ammazzo!". Si tratta di un linguaggio comunemente usato dagli allenatori di ogni categoria: dai dilettanti alla massima serie. Un modo per spronarli e tenere alta l'attenzione in un momento della partita a dir poco decisivo. Il tecnico salentino nello specifico se la prende con Elmas e Gutierrez i quali non gestiscono bene un calcio d'angolo e invece di giocare la palla corta preferiscono mettere la sfera al centro.

La Fiorentina in quel modo riesce a giocarsi la sua ultima chance in contropiede portando al tiro Piccoli il quale con il piattone destro in volo mette la palla non lontana dal palo alla destra di Meret. Di fatto la partita si chiude con questo episodio e con lo sfogo di Conte nei confronti di una squadra che però sta facendo davvero gli straordinari per portare a casa il massimo risultato possibile nonostante i pochissimi elementi a disposizione. Conte sapeva che vincere dopo l'uscita di scena dalla Champions era fondamentale per il morale, e così è stato…