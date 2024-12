video suggerito

Il gesto forte di Danilo dopo Juve-Fiorentina: entra in campo e mostra tutta la sua leadership Danilo al triplice fischio di Juventus-Fiorentina corre dai suoi compagni e rincuora ognuno di loro. Il gesto del brasiliano è quello di un vero capitano che prosegue il suo compito nonostante le tante voci di mercato che lo riguardano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Danilo è rimasto tutta la partita in panchina ad assistere al pareggio 2-2 dei suoi compagni di squadra della Juventus contro la Fiorentina. Il difensore brasiliano non è entrato in campo, specie dopo il piccolo infortunio che l'aveva messo ko prima della sfida di Monza. L'ex City è finito al centro dell'attenzione negli ultimi giorni per via di una situazione di mercato che lo vedrebbe coinvolto. Diviso tra una possibile approdo al Napoli o una cessione all'estero, Danilo al triplice fischio ha mostrato tutta la sua leadership dimenticando tutto il resto.

La Juventus l'avrebbe messo alla porta, al pari di Thiago Motta, ma il difensore per un momento ha fatto capire a tutti di essere ancora lui il capitano in campo e fuori. E questo l'ha fatto percepire soprattutto quando ha visto tutta la squadra bianconero andare a ringraziare sconsolati il pubblico bianconero per il supporto avuto durante tutta la partita. Teste bassi, volti tristi e rammaricati erano parte integrante di quel momento. E così Danilo si è alzato dalla panchina con tanto di giubbotto e ha fatto tutto ciò che deve fare un vero capitano di una squadra.

Come si evince dalle immagini mostrate sui social da una tifosa, Danilo a un certo punto raggiunge i propri compagni di squadra appostati di fronte al settore del tifo organizzato bianconero. Il difensore brasiliano li raggiunge uno per uno. Una pacca sulla spalla, una carezza, un gesto di rialzare la testa. Insomma, Danilo sa di essere ancora il capitano della Juventus e fin quando non sarà ufficializzata una sua eventuale cessione il suo compito ha dimostrato di volerlo portare avanti soprattutto per rispetto dei sostenitori bianconeri e di quella maglia che indossa.

Leggi anche Kean applaudito dai tifosi della Juventus per il suo gesto istintivo dopo avergli fatto gol

Il futuro di Danilo tra Juventus, Napoli e Al Nassr

Non è chiaro se il suo futuro continuerà ad essere in Italia al Napoli di Conte che lo vorrebbe fortemente, oppure in Arabia all'Al Nassr dove raggiungerebbe l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. In questo momento però ciò che conta è il presente che parla ancora di Juventus nonostante la chiara dimostrazione di quanto Thiago Motta non lo ritenga funzionale nel suo progetto tecnico al pari della società pronta a liberarsi di lui nel più breve tempo possibile possibilmente cercando di risparmiare qualcosa sull'ingaggio del suo contratto in scadenza a giugno 2025.